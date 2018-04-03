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«Уралкалий» в январе открыл в Credit Agricole кредитную линию на $100 млн
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«Уралкалий» в январе открыл в Credit Agricole кредитную линию на $100 млн 

Прайм 34 минуты назад
МОСКВА, 3 апр /ПРАЙМ/. "Уралкалий", один из крупнейших мировых производителей хлористого калия, в январе текущего года открыл в Credit Agricole кредитную линию с лимитом 100 миллионов долларов, говорится в отчетности «Уралкалия» по МСФО за 2017 год.
"В январе 2018 года компания подписала договор об открытии возобновляемой кредитной линии без обязательства выдачи на сумму до 100 миллионов долларов с Credit Agricole. Период доступности по линии составляет один год", — говорится в документе.
Выбранные средства могут быть использованы на финансирование операционной деятельности, включая финансирование рабочего капитала, капитальных затрат и рефинансирование текущей задолженности. В отчетности производителя также сообщается, что в октябре 2017 года компания подписала возобновляемую кредитную линию на сумму до 500 миллионов долларов с Газпромбанком.
"Период доступности по линии составляет 23 месяца с даты подписания. Заемщик может использовать средства по данной линии на общекорпоративные цели, в том числе, но не ограничиваясь, на рефинансирование текущей задолженности. По состоянию на 31 декабря 2017 года компания еще не пользовалась средствами данной кредитной линии", — указывает компания.
На конец декабря 2017 года чистый долг «Уралкалия» составил 5,371 миллиарда долларов, что эквивалентно 4.01х EBITDA за последние 12 месяцев. Средняя процентная ставка кредитного портфеля компании за год составляла 4,46%. В отчете «Уралкалия» говорится, что по состоянию на 31 декабря группа выполняла все финансовые и нефинансовые ковенанты.
Производственные активы «Уралкалия» включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в Березниках и Соликамске (Пермский край). Основными владельцами «Уралкалия» являются Дмитрий Мазепин и его партнер, белорусский предприниматель Дмитрий Лобяк, которые владеют примерно по 20% акций компании.
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