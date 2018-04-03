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Переговоры о покупке «Транснефтью» у «Суммы» доли в НМТП приостановлены
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Переговоры о покупке «Транснефтью» у «Суммы» доли в НМТП приостановлены 

РИА «ФедералПресс» 45 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Оператор магистральных нефтепроводов на неопределенный срок свернул переговоры о выкупе акций новороссийского порта с «опальной» группой «Сумма». Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на советника президента «Транснефти» Игоря Демин. Он отметил, что у компании по прежнему имеется стремление к увеличению доли в акционерном капитале НМТП.
Игоря Демин уточнил, что тринадцатого апреля должно состояться внеочередное собрание акционеров НМТП с избранием нового состава совета директоров. «В сложившейся ситуации »Транснефть» вышла с инициативой об избрании на должность председателя совета директоров представителя государства», — добавил советник президента компании. По его словам, «Транснефть» предлагает избрать председателем совета директоров НМТП представителя государства.
Отметим, что на данном этапе «Сумма» и «Транснефть» владеют 50,1% акций НМТП (через кипрский Novoport Holding Ltd.) на паритетных началах. Кроме того, оператор магистральных нефтепроводов лично контролирует еще 10,5% акций портового оператора. Росимуществу принадлежат 20% акций порта. Структуры РЖД владеют 5,3% НМТП. Остальные акции порта находятся в свободном обращении.
Как раньше сообщал «ФедералПресс», миллиардеры братья Зиявудин и Магомед Магомедовы арестованы на два месяца по решению Тверского суда столицы и помещены в спецблок СИЗО «Матросская тишина». Защита просила меру пресечения в виде домашнего ареста или залога в размере 2,5 млрд руб, вину они отрицают и намерены обжаловать заключение под стражу. А сотрудники ФСБ провели обыски и выемку документов в АО «Якутская топливно-энергетической компания». Основным акционером ЯТЭК является глава ГК «Сумма» Зиявудин Магомедов, который контролирует 82% акций компании через ООО «Инвестор».
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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