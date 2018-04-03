Екатерина Бугаева назначена финансовым директором и членом правления Русфинанс Банка

Екатерина Бугаева назначена на должность финансового директора и члена правления Русфинанс Банка. Об этом сообщили в кредитной организации, уточнив, что назначение вступит в силу после его одобрения Банком России.

В зону ответственности Бугаевой будет входить финансовый департамент, а также проектный офис Русфинанс Банка. При этом онапродолжит работать заместителем финансового директора Росбанка , где она курирует отчетность по МСФО и внешнюю отчетность, а также взаимоотношения с аудиторами и рейтинговыми агентствами.

Екатерина Бугаева работает в группе Societe Generale более десяти лет. В 2007—2012 годах она работала в Mobiasbanca GSG, дочернем банке Societe Generale в Молдавии , в качестве финансового директора. В 2012 году Бугаева присоединилась к команде финансового блока Росбанка, с 2014 года занимает должность заместителя финансового директора Росбанка.