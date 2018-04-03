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Компания «Интерлизинг» в 2017 году увеличила объем нового бизнеса на 67%
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Компания «Интерлизинг» в 2017 году увеличила объем нового бизнеса на 67% 

Банки.ру 34 минуты назад
Объем нового бизнеса компании «Интерлизинг» за 2017 год (стоимость лизингового имущества без НДС) составил 13,876 млрд рублей и на 67% превысил показатель за аналогичный период предыдущего года. Лизинговый портфель на 1 января 2018 года составил 15,668 млрд рублей, указано в сообщении финорганизации.
За отчетный период компания заключила 1 749 сделок финансового лизинга преимущественно с клиентами из сегмента малого и среднего бизнеса.
Основной объем финансирования был привлечен от стратегического партнера — банка «Уралсиб», также компания развивала сотрудничество с Новикомбанком и Кредит Европа Банком.
«Интерлизинг» реализует стратегию активного роста в сегменте малого и среднего бизнеса, — комментирует коммерческий директор компании Сергей Жарков. — Один из крупнейших банков РФ — банк «Уралсиб» является стратегическим партнером компании по предоставлению финансирования. В 2017 году были запущены кросс-продажи лизинговых продуктов в нескольких филиалах. В планах развития — запуск продаж во всех городах присутствия банка, усиление продуктовой линейки компании в части развития экспресс-лизинга для МСБ и разработка уникальных нишевых предложений».
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