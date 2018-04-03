Компания «Интерлизинг» в 2017 году увеличила объем нового бизнеса на 67%

Объем нового бизнеса компании «Интерлизинг» за 2017 год (стоимость лизингового имущества без НДС) составил 13,876 млрд рублей и на 67% превысил показатель за аналогичный период предыдущего года. Лизинговый портфель на 1 января 2018 года составил 15,668 млрд рублей, указано в сообщении финорганизации.

За отчетный период компания заключила 1 749 сделок финансового лизинга преимущественно с клиентами из сегмента малого и среднего бизнеса.