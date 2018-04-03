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Польша выкупит предприятия Таруты в Гданьске
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Польша выкупит предприятия Таруты в Гданьске 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Переговоры, начавшиеся в январе после того, как Польское агентство развития промышленности подало заявку на выкуп активов, завершились предварительной договорённостью о продаже украинским депутатом своей доли в судостроительном заводе Gdańsk Shipyard S. A. и компании по производству башен для ветроэлектростанций GSG Towers Sp. z o. o.
«28 марта этого года стороны подписали соглашение (так называемый term sheet) в отношении основных условий заключительной сделки. Обе стороны договорились о ключевых условиях сделки и о графике перехода к ARP контроля над компаниями», — говорится в сообщении ведомства.
Как уточняется, Агентство развития промышленности Польши сейчас владеет 18,95% акций судостроительного завода и 50% акций предприятия, специализирующегося на производителе башен для ветроэлектростанций, а остальные активы и операционный контроль принадлежат депутату Верховной Рады Сергею Таруте. После заключения сделки Варшава планирует стабилизировать ситуацию в компаниях и продолжить их деятельность по основному профилю.
«Завершение транзакции, так называемое закрытие, всё ещё требует ряда условий, согласованных обеими сторонами. Это потребует корпоративного одобрения, а также положительного решения президента Управление по вопросам конкуренции и защиты прав потребителей об условиях концентрации», — уточнила польская сторона.
В 2007 году Польское антимонопольное ведомство дало разрешение на поглащение Гданьской судоверфи финансовой группой «Индустриальный союз Донбасса», принадлежащей Таруте. Эта сделка стала первая и крупнейшей инвестицией украинского капитала на европейском рынке. На пртяжении долгого времени украинский политик и Польское агентство развития промышленности спорили о способах докапитализации предприятия, оказавшегося в сложной финансовой ситуации, и выполнении плана её реструктуризации. Тарута признал, что для модернизации производства нужны инвестиции, которых у него нет.
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