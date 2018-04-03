Рынок акций Нигерии закрылся падением, NSE 30 снизился на 1,40%

Investing.com — Фондовый рынок Нигерии завершил торги вторника падением на фоне негативной динамики со стороны секторов производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий, нефти и газа и банковских услуг.

На момент закрытия на бирже Lagos NSE 30 подешевел на 1,40%.

В лидерах роста среди компонентов индекса NSE 30 по итогам сегодняшних торгов были акции Diamond Bank (LAGOS:DIAMONB), которые подорожали на 0,060 п. (3,23%), закрывшись на отметке в 1,920. Котировки Access Bank (LAGOS:ACCESS) выросли на 0,20 п. (1,81%), завершив торги на уровне 11,20. Бумаги Zenithbank (LAGOS:ZENITHB) выросли в цене на 0,50 п. (1,71%), закрывшись на отметке 29,80.

Лидерами падения стали акции Fidelitybk (LAGOS:FIDELIT), цена которых упала на 0,250 п. (9,33%), завершив сессию на отметке 2,430. Акции Total Nig (LAGOS:TOTAL) поднялись на 12,30 п. (4,94%), закрывшись на уровне 236,70, а Pz Cussons LG (LAGOS:PZ) снизились в цене на 1,15 п. (4,90%) и завершили торги на отметке 22,30.

На бирже Lagos количество подешевевших бумаг (72) превысило количество закрывшихся в плюсе (20), а котировки 11 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае прибавил 0,70%, или 0,44, достигнув отметки $63,45 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне выросли на 0,59%, или 0,40, до $68,04 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подешевели на 0,62%, или 8,40, до отметки $1.338,50 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/NGN снизилась на 0,28% до 442,380, а котировки USD/NGN не изменились 0,00%, достигнув отметки 360,000.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,17% до 89,84.