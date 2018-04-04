Ещё
Компания «Новапорт» выкупила 48,8% акций аэропорта Ставрополя
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Компания «Новапорт» выкупила 48,8% акций аэропорта Ставрополя 

ТАСС 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
ПЯТИГОРСК, 4 апреля. /ТАСС/. Правительство Ставрополья уточнило подробности сделки по приобретению компанией «Новапорт» акций международного аэропорта Ставрополь, о которой сообщалось накануне. Как сообщил заместитель председателя правительства Ставропольского края, министр дорожного хозяйства и транспорта Роман Петрашов контроль над аэропортом сохраняют власти.
"Компания «Новапорт» выкупила 48,8% акций у предыдущего владельца — ООО «Авиасервис». Вместе с тем владельцем 51,2% акций является правительство Ставропольского края", — сказал Петрашов, слова которого приводит пресс-служба министерства.
Также в министерстве имущественных отношений края уточнили, что правительство Ставрополья является собственником 40% акций ОАО «Управляющая компания международный аэропорт Минеральные Воды», которое владеет 100% акций АО «Международный аэропорт Минеральные Воды».
Аэропорт Ставрополь обслуживает внутренние, международные и межрегиональные рейсы, по итогам 2017 года обеспечил перевозку 356 210 пассажиров.
"Новапорт" — это быстроразвивающаяся сеть региональных аэропортов России, компания планирует к 2022 году увеличить прирост пассажиропотока более чем на 70%. Холдинг принадлежит группе AEON Corporation бизнесмена Романа Троценко и инвестиционному холдингу Meridian Capital (Казахстан). «Новапорт» также управляет аэропортами Новосибирска, Барнаула, Томска, Читы, Астрахани, Челябинска, Волгограда, Перми, Тюмени, Мурманска, Калининграда.
ТАСС: последние новости
Миллер: транзит российского газа через Украину снизится до 10-15 млрд куб. м S&P улучшило прогноз рейтингов АФК "Система" до "стабильного" "Уральские авиалинии" начали возврат денег за отмененные рейсы в Таджикистан
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп потребовал платы за Сирию85
ВСУ предостерегли от «наступления на Ростов»304
«С прицелом на Курилы»: ВВС США разворачиваются в Японии97
Захарова посоветовала главе МИД Франции читать Жюль Верна80
Сестры с электродами в мозге покончили с собой40
Видео
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
01:21
Макаки снимают стресс в горячих источниках
Наука Наука и техника
00:58
«С прицелом на Курилы»: ВВС США разворачиваются в Японии
Армия В мире
00:37
Рыбку обвинили в изнасиловании
Шоу-бизнес
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
03:58
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек
Происшествия
04:46
Трамп потребовал платы за Сирию
В мире Статьи
03:04
С Самойловой приключилось ЧП в Европе
Шоу-бизнес
02:33
Путин прокомментировал ситуацию с делом Скрипаля
Политика Другое
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение