Компания «Новапорт» выкупила 48,8% акций аэропорта Ставрополя

ПЯТИГОРСК , 4 апреля. / ТАСС /. Правительство Ставрополья уточнило подробности сделки по приобретению компанией «Новапорт» акций международного аэропорта Ставрополь , о которой сообщалось накануне. Как сообщил заместитель председателя правительства Ставропольского края, министр дорожного хозяйства и транспорта Роман Петрашов контроль над аэропортом сохраняют власти.

"Компания «Новапорт» выкупила 48,8% акций у предыдущего владельца — ООО «Авиасервис». Вместе с тем владельцем 51,2% акций является правительство Ставропольского края", — сказал Петрашов, слова которого приводит пресс-служба министерства.

Также в министерстве имущественных отношений края уточнили, что правительство Ставрополья является собственником 40% акций ОАО «Управляющая компания международный аэропорт Минеральные Воды», которое владеет 100% акций АО «Международный аэропорт Минеральные Воды».

Аэропорт Ставрополь обслуживает внутренние, международные и межрегиональные рейсы, по итогам 2017 года обеспечил перевозку 356 210 пассажиров.