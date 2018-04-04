Компания «Новапорт» выкупила 48,8% акций аэропорта Ставрополя 

ПЯТИГОРСК, 4 апреля. /ТАСС/. Правительство Ставрополья уточнило подробности сделки по приобретению компанией «Новапорт» акций международного аэропорта Ставрополь, о которой сообщалось накануне. Как сообщил заместитель председателя правительства Ставропольского края, министр дорожного хозяйства и транспорта Роман Петрашов контроль над аэропортом сохраняют власти.
"Компания «Новапорт» выкупила 48,8% акций у предыдущего владельца — ООО «Авиасервис». Вместе с тем владельцем 51,2% акций является правительство Ставропольского края", — сказал Петрашов, слова которого приводит пресс-служба министерства.
Также в министерстве имущественных отношений края уточнили, что правительство Ставрополья является собственником 40% акций ОАО «Управляющая компания международный аэропорт Минеральные Воды», которое владеет 100% акций АО «Международный аэропорт Минеральные Воды».
Аэропорт Ставрополь обслуживает внутренние, международные и межрегиональные рейсы, по итогам 2017 года обеспечил перевозку 356 210 пассажиров.
"Новапорт" — это быстроразвивающаяся сеть региональных аэропортов России, компания планирует к 2022 году увеличить прирост пассажиропотока более чем на 70%. Холдинг принадлежит группе AEON Corporation бизнесмена Романа Троценко и инвестиционному холдингу Meridian Capital (Казахстан). «Новапорт» также управляет аэропортами Новосибирска, Барнаула, Томска, Читы, Астрахани, Челябинска, Волгограда, Перми, Тюмени, Мурманска, Калининграда.