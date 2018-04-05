Рынок акций Нидерландов закрылся ростом, AEX прибавил 2,72%

Investing.com — Фондовый рынок Нидерландов завершил торги четверга ростом за счет укрепления секторов технологий, нефти и газа и здравоохранения.

На момент закрытия на Амстердамской фондовой бирже AEX подорожал на 2,72%, достигнув месячного максимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса AEX по итогам сегодняшних торгов были акции ArcelorMittal SA (AS:MT), которые подорожали на 1,380 п. (5,58%), закрывшись на отметке в 26,095. Котировки ASML Holding NV (AS:ASML) выросли на 7,00 п. (4,46%), завершив торги на уровне 164,00. Бумаги Royal Dutch Shell PLC Class A (AS:RDSa) выросли в цене на 0,915 п. (3,51%), закрывшись на отметке 26,955.

Лидерами падения стали акции Gemalto (AS:GTO), цена которых упала на 0,07 п. (0,14%), завершив сессию на отметке 49,57. Акции Koninklijke Vopak NV (AS:VOPA) снизились на 0,06 п. (0,15%), закрывшись на уровне 39,70, а Koninklijke KPN NV (AS:KPN) выросли в цене на 0,015 п. (0,63%) и завершили торги на отметке 2,411.

На Амстердамской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (100) превысило количество закрывшихся в минусе (13), а котировки 18 акций практически не изменились.

Индекс волатильности AEX Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на AEX, упал на 12,45% до отметки 14.80.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае прибавил 0,39%, или 0,25, достигнув отметки $63,62 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне выросли на 0,56%, или 0,38, до $68,40 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подешевели на 0,85%, или 11,40, до отметки $1.328,80 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,31% до 1,2239, а котировки EUR/GBP повысились на 0,23%, достигнув отметки 0,8741.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,41% до 90,15.