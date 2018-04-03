Ещё
АТБ: есть сомнения в способности банка продолжать свою деятельность непрерывно
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

АТБ: есть сомнения в способности банка продолжать свою деятельность непрерывно 

Банки.ру 1 час назад
Неопределенность с доформированием резервов и действий Центробанка в отношении Азиатско-Тихоокеанского Банка (АТБ) могут вызвать сомнения в способности банка продолжать свою деятельность непрерывно, следует из годового отчета финучреждения.
«Неопределенность относительно влияния доформирования резервов на возможные потери на значения обязательных нормативов и дальнейших действий в адрес банка со стороны ЦБ РФ, наряду с возросшими рисками в банковской сфере указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности банка продолжать свою деятельность непрерывно», — говорится в документе.
Банки.ру: последние новости
Годовой убыток ФГ «Будущее» достиг 15,4 млрд рублей, акции дочерних НПФ обесценены на 13,5 млрд Акции компаний группы «Сумма» дешевеют после ареста Магомедовых ФАС не нашла нарушений в акции Альфа-Банка по привлечению клиентов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп заявил о жестком отношении к РФ217
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»84
Обнаружены связи Юлии Скрипаль с США114
Новая должность Тулеева и другие события дня62
В Киеве выступили с неожиданным признанием по Донбассу138
Видео
00:16
В Германии столкнулись поезда метро
Происшествия
01:04
Трамп заявил о жестком отношении к РФ
Политика
00:59
Жена Аршавина избежала суда
Шоу-бизнес
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
04:30
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»
В мире Статьи
00:58
«Дрофа — новая школа» попалась на госконтракте в Крыму
Образование Общество
04:49
Обнаружены связи Юлии Скрипаль с США
В мире
02:00
Украина нарвалась на Черноморский флот
Статьи Армия
03:12
В США вынесли первый приговор по «делу РФ»
В мире Политика
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение