АТБ: есть сомнения в способности банка продолжать свою деятельность непрерывно

Неопределенность с доформированием резервов и действий Центробанка в отношении Азиатско-Тихоокеанского Банка (АТБ) могут вызвать сомнения в способности банка продолжать свою деятельность непрерывно, следует из годового отчета финучреждения.

«Неопределенность относительно влияния доформирования резервов на возможные потери на значения обязательных нормативов и дальнейших действий в адрес банка со стороны ЦБ РФ, наряду с возросшими рисками в банковской сфере указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности банка продолжать свою деятельность непрерывно», — говорится в документе.