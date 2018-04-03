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Азиатско-тихоокеанский банк предупредил о рисках прекращения деятельности
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Азиатско-тихоокеанский банк предупредил о рисках прекращения деятельности 

Rambler News Service 1 час назад
Азиатско-тихоокеанский банк предупредил о рисках прекращения деятельности, следует из консолидированной отчетности кредитной организации по МСФО за 2017 год.
«Неопределенность относительно влияния доформирования резервов на возможные потери на значения обязательных нормативов и дальнейших действий в адрес банка со стороны ЦБ РФ наряду с возросшими рисками в банковской сфере указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности банка продолжать свою деятельность непрерывно», — говорится в документе.
Также в отчетности сообщается о том, что в настоящий момент в банке идет проверка ЦБ.
«По состоянию на дату составления отчетности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности банком не получены акт или предписание от ЦБ РФ по результатам проверки, соответственно, окончательные результаты проверки неизвестны, и у банка отсутствовала возможность оценить ее предварительные итоги», — отмечается в отчетности.
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