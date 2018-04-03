Черное золото все дороже, а бензин — недоступнее

В столице дорожает бензин. Оптовые цены на топливо бьют рекорды и останавливаться на достигнутом не собираются. Эксперты «ВМ» рассказали, есть ли надежда на их обуздание.

По данным «Совета по товарным рынкам» (СПТР) — объединения трейдеров, торгующих нефтепродуктами, сырьевые компании не спешат наводнять внутренний рынок живительной бензиновой влагой.

Вместо этого они искусственно ограничивают поставки на биржи, создавая дефицит и вызывая рост стоимости, а все свои силы бросают на экспорт. Итог очевиден: оптовые цены на бензин стремительно ползут вверх.

Так, на питерской товарно-сырьевой бирже они поднялись до рекордного, начиная с 2012 года, уровня. Москва тоже уверенно двигается в этом направлении: с начала марта АИ-92 подорожал на 7,84 процента (а с начала года — на 8,84 процента), цена АИ-95 подросла на 9,53 процента (с начала года — на 11,96 процента). То есть до исторических максимумов не хватает нескольких десятков рублей.

Нефтяные компании объясняют: мол, просили попридержать цены до выборов, мы это сделали, а теперь не взыщите — сдерживать себя более не в силах.

— Ситуацию усугубляет еще и то, что на нефтеперерабатывающих заводах начинаются плановые весенние ремонты, — объяснил «ВМ» Михаил Турукалов , гендиректор независимого агентства «Аналитика товарных рынков». — Нефтяным компаниям было рекомендовано к 1 апреля накопить запасы, чтобы пройти весенние ремонты максимально гладко.

Но по факту они этого не сделали. Плюс к этому выросли мировые цены на нефть, рубль по-прежнему слабый, так что сейчас установились очень высокие значения экспортного паритета (критерий, который показывает, насколько выгодно экспортировать бензин). Сейчас этот показатель выше внутренних цен примерно на шесть тысяч рублей за тонну.

В общем, внутренний рынок для компаний не интересен, так зачем им увеличивать производство, поставлять сюда дополнительные объемы товара? Нефтедобытчиков тоже можно понять.

По мнению эксперта, нынешние ценники вполне объективны: — Перед Новым годом нефтяные компании попросили сдерживать оптовые цены и в итоге почти в два раза увеличили объемы продаж бензина на бирже. Рост продаж привел к падению стоимости примерно на пять тысяч рублей за тонну. Но в марте рынок отпустили, и мы увидели закономерный скачок оптовых цен.

В Совете по товарным рынкам считают, что если все так пойдет и дальше, то цены на заправках уже через три месяца увеличатся как минимум на пять рублей за литр. При этом независимые АЗС — за невыгодностью — просто перестанут торговать топливом.

— Если ситуация будет развиваться именно так, как сейчас, то в самом деле есть риски разорения тысяч независимых АЗС, — согласился с прогнозом Турукалов. — Слишком много денег они в настоящее время теряют на торговле нефтепродуктами. Естественно, будут расти и розничные цены. Хотя… Розничный ценник — вопрос во многом политический, и вырастут ли цены на пять рублей за три месяца или на пять рублей за весь оставшийся 2018 год, предсказать трудно.

Единственное, что может повернуть ситуацию вспять, считает эксперт, — это повышение активности на внутренних биржах: — Когда перед Новым годом нефтяные компании продавали каждый день по 60 тысяч тонн бензина, то цена резко падала. Если сейчас нужно обеспечить приемлемый уровень оптовой цены (чтобы и розница не росла), надо повышать продажи как минимум в три раза в сравнении с текущими объемами (сейчас продается около 20 тысяч тонн в сутки).