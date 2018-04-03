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Объем ипотечного кредитования для долевого строительства в январе-феврале 2018 года вырос на 76,2% по отношению к прошлому году (графики)
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Объем ипотечного кредитования для долевого строительства в январе-феврале 2018 года вырос на 76,2% по отношению к прошлому году (графики) 

Единый реестр застройщиков 28 минут назад
Фото: Единый реестр застройщиков
По данным Банка России в январе-феврале 2018 года объем ипотечного кредитования для долевого строительства накопленным итогом в РФ составил 108,3 млрд руб., что на 76,2% больше аналогичного показателя 2017 года. Объем ипотечных кредитов, выданных для долевого строительства в РФ в феврале 2018 года, увеличился на 82,3% по сравнению с февралем 2017 года (61,2 против 33,6 млрд ₽ годом ранее). Накопленным итогом в январе‑феврале 2018 года объем ипотечного кредитования для долевого строительства в РФ составил 108,3 млрд ₽, что больше аналогичного показателя 2017 года (61,5 млрд ₽) на 76,2%. По итогам января опережение темпов прошлого года достигало 68,7%. Рост объема ипотечных кредитов для долевого строительства на 82,3% в феврале 2018 года по сравнению с февралем 2017 года сопровождался ростом объема всех видов кредитов на 42,8% (790,4 против 553,4 млрд ₽ годом ранее), а также ростом всех видов ипотечных жилищных кредитов на 92,7% (199,0 против 103,2 млрд ₽ годом ранее).
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