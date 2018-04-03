Ещё
Разведка донесла верно. Роснефть повышает успешность геологоразведочных работ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Разведка донесла верно. Роснефть повышает успешность геологоразведочных работ 

ИА Север-Пресс 30 минут назад
Фото: ИА Север-Пресс
Роснефть по итогам прошлого года продемонстрировала рекордный уровень успешности геологоразведочных работ — 86 процентов.
Объем извлекаемых запасов углеводородов по категории АВ1С1+В2С2 увеличился на 4,2 процента до 19,2 млрд тонн нефтяного эквивалента.
Таким образом, компания в очередной раз продемонстрировала высокий уровень компетенций собственного геологоразведочного подразделения и подтвердила лидирующие позиции по объему ресурсной базы. По уровню обеспеченности доказанными запасами (5,4 млрд тонн нефтяного эквивалента) и коэффициенту замещения доказанных запасов она является лидером среди крупнейших мировых публичных компаний. В следующие 5 лет Роснефть намерена замещать не менее 100 процентов добываемых углеводородов, демонстрируя высокий уровень выполнения геологоразведки.
Рост общего объема сейсмических работ как на суше, так и на шельфе в 2017 году превысил показатели предыдущего года более чем на 30 процентов, — сообщает управление информационной политики ПАО «НК „Роснефть“. На суше по итогам прошлого года выполнили сейсмических работ методом 2D в объеме около 7 тыс. погонных километров, методом 3D — около 10 тыс. квадратных километров. Это превышает показатели 2016 года в 2,5 и 1,3 раза соответственно. Кроме того, завершили испытанием 155 разведочных скважин, что в два раза больше, чем в 2016 году. Компания открыла 31 новое месторождение и 162 новых залежи с суммарными запасами 233 млн тонн нефтяного эквивалента по категории АВ1С1+В2С2.
Роснефть продолжает активное развитие газового бизнеса. В 2017 году на газовых активах компании выполнили сейсморазведочные работы методом 2D в объеме более 2,1 тыс. погонных километров, методом 3D — более 670 квадратных километров.
Специалисты Роснефти выполнили региональную научную работу по изучению Гыданского полуострова, которая позволит сформировать геолого-геофизическую основу для выбора перспективных направлений разработки месторождения. Прирост запасов газа Роснефти в Западной Сибири в 2017 году составил более 127 млрд кубометров. Также по итогам года завершили масштабные сейсморазведочные работы по Минховскому лицензионному участку федерального значения на Ямале в объеме 700 квадратных километров. Кроме того, для оценки ресурсного потенциала и добычных возможностей свободного газа Березовской свиты на Харампурском месторождении успешно провели программу по локализации запасов газа, выбору и разработке технологий освоения низкопроницаемых газовых залежей. В результате проведенного гидроразрыва пласта в двух скважинах получили промышленные дебиты газа — 64 тыс. и 88 тыс. кубометров в сутки.
ИА Север-Пресс: последние новости
Подарок ко Дню геолога. Газпром прирастил запасы на месторождении в Карском море Дмитрий Кобылкин: Геолог – это во все времена звучит гордо! Самым умным и активным. В «Газпром добыча Ямбург» распределили стипендии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США вынесли первый приговор по «делу РФ»77
Украина нарвалась на Черноморский флот666
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией184
В Киеве выступили с неожиданным признанием по Донбассу45
Малышева вызвала гнев телезрителей582
Видео
00:16
В Германии столкнулись поезда метро
Происшествия
00:59
Жена Аршавина избежала суда
Шоу-бизнес
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
04:49
Обнаружены связи Юлии Скрипаль с США
В мире
02:00
Украина нарвалась на Черноморский флот
Статьи Армия
03:12
В США вынесли первый приговор по «делу РФ»
В мире Политика
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
04:39
Путин упразднил посредничество в ЖКХ
Личный счет
00:09
Эрдоган позавидовал количеству девушек возле Путина
Политика
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение