Разведка донесла верно. Роснефть повышает успешность геологоразведочных работ

Роснефть по итогам прошлого года продемонстрировала рекордный уровень успешности геологоразведочных работ — 86 процентов.

Объем извлекаемых запасов углеводородов по категории АВ1С1+В2С2 увеличился на 4,2 процента до 19,2 млрд тонн нефтяного эквивалента.

Таким образом, компания в очередной раз продемонстрировала высокий уровень компетенций собственного геологоразведочного подразделения и подтвердила лидирующие позиции по объему ресурсной базы. По уровню обеспеченности доказанными запасами (5,4 млрд тонн нефтяного эквивалента) и коэффициенту замещения доказанных запасов она является лидером среди крупнейших мировых публичных компаний. В следующие 5 лет Роснефть намерена замещать не менее 100 процентов добываемых углеводородов, демонстрируя высокий уровень выполнения геологоразведки.

Рост общего объема сейсмических работ как на суше, так и на шельфе в 2017 году превысил показатели предыдущего года более чем на 30 процентов, — сообщает управление информационной политики ПАО «НК „Роснефть“. На суше по итогам прошлого года выполнили сейсмических работ методом 2D в объеме около 7 тыс. погонных километров, методом 3D — около 10 тыс. квадратных километров. Это превышает показатели 2016 года в 2,5 и 1,3 раза соответственно. Кроме того, завершили испытанием 155 разведочных скважин, что в два раза больше, чем в 2016 году. Компания открыла 31 новое месторождение и 162 новых залежи с суммарными запасами 233 млн тонн нефтяного эквивалента по категории АВ1С1+В2С2.

Роснефть продолжает активное развитие газового бизнеса. В 2017 году на газовых активах компании выполнили сейсморазведочные работы методом 2D в объеме более 2,1 тыс. погонных километров, методом 3D — более 670 квадратных километров.

Специалисты Роснефти выполнили региональную научную работу по изучению Гыданского полуострова, которая позволит сформировать геолого-геофизическую основу для выбора перспективных направлений разработки месторождения. Прирост запасов газа Роснефти в Западной Сибири в 2017 году составил более 127 млрд кубометров. Также по итогам года завершили масштабные сейсморазведочные работы по Минховскому лицензионному участку федерального значения на Ямале в объеме 700 квадратных километров. Кроме того, для оценки ресурсного потенциала и добычных возможностей свободного газа Березовской свиты на Харампурском месторождении успешно провели программу по локализации запасов газа, выбору и разработке технологий освоения низкопроницаемых газовых залежей. В результате проведенного гидроразрыва пласта в двух скважинах получили промышленные дебиты газа — 64 тыс. и 88 тыс. кубометров в сутки.