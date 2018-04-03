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ЦБ: доля розничных ссуд с просрочкой свыше 90 дней снизилась до 7,3%
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ЦБ: доля розничных ссуд с просрочкой свыше 90 дней снизилась до 7,3% 

Банки.ру 30 минут назад
Доля ссуд с платежами, просроченными более чем на 90 дней, в общем объеме ссуд, предоставленных физическим лицам российскими банками, на 1 марта 2018 года составила 7,3%. Такие данные представлены в обновленной сводке Банка России по рискам кредитования физических лиц.
За месяц показатель уменьшился на 0,2 процентного пункта (с 7,5% на 1 февраля). На таком низком уровне просрочка в последний раз была 1 июля 2014 года.
В материалах ЦБ уточняется, что данные не включают информацию о качестве выданных физлицам ссуд, оцениваемых в целях создания резервов на возможные потери по ссудам на индивидуальной основе.
В абсолютных цифрах объем просроченных розничных ссуд сократился в феврале примерно на 10,4 млрд рублей (с почти 897,7 млрд на начало месяца до 887,3 млрд на 1 марта 2018-го), тогда как общий объем учитываемых в сводке розничных ссуд вырос на 116,7 млрд (с примерно 11 трлн 995,6 млрд до почти 12 трлн 112,3 млрд рублей).
Резервы на возможные потери по ссудам с просроченными платежами покрывают на 1 марта текущего года 91,4% просроченных ссуд против 91,3% на начало февраля. В абсолютном выражении объем резервов уменьшился с 819,8 млрд до 811,4 млрд рублей.
Согласно материалам регулятора, общая доля предоставленных физлицам ссуд, не погашенных заемщиками в отчетном периоде в установленный договором срок, уменьшилась с январских 9,6% до 8,3% в феврале. Показатель для ипотечных жилищных ссуд снизился с 8% до 6,1%, для ссуд на покупку жилья (кроме ипотечных) — с 4,3% до 3,1%, по категории «иные потребительские ссуды» — с 10,3% до 8,8%. Показатель для автокредитов вырос с 7,2% до 7,7%.
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