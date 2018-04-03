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Муниципалитетам распределили деньги на расселение из аварийного жилья: больше всех получат Вятскополянский и Мурашинский районы
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Муниципалитетам распределили деньги на расселение из аварийного жилья: больше всех получат Вятскополянский и Мурашинский районы 

Vyatka-grad.ru 38 минут назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Губернатор Кировской области Игорь Васильев обсудил с главами 16 муниципальных образований региона дополнительное финансирование в рамках областной программы по расселению граждан из аварийного жилья.
Самые крупные суммы получат Вятскополянский и Мурашинский районы. Общее финансирование программы на 2018 год превысит 1 млрд рублей.
Ранее Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку Правительства Кировской области на предоставление в 2018 году финансовой поддержки для переселения граждан из аварийного жилья.
От организации регион получит 814,45 млн рублей. С учётом софинансирования из областного и местных бюджетов сумма средств превысит 1 млрд 100 млн рублей.
До конца этого года нужно расселить 1947 человек из 901 жилого помещения площадью 33,5 тысяч кв. метров на территории 16 муниципальных образований области.
Средства распределят следующим образом: Белохолуницкий район получит 24 млн рублей, Верхнекамский — 33,9 млн рублей, Верхошижемский — 54,9 млн рублей, Вятскополянский — 236,7 млн рублей, Кикнурский — 1,6 млн рублей, Лузский — 98,8 млн рублей, Мурашинский — 293,3 млн рублей, Омутнинский — 62,3 млн рублей, Подосиновский — 17,2 млн рублей, Уржумский — 34,2 млн рублей, Шабалинский — 19 млн рублей, Юрьянский — 11,8 млн рублей районы, городские округа Кирово-Чепецк и Слободской получат 117 и 98,3 млн рублей соответственно.
Игорь Васильев поставил руководителям муниципалитетов задачу лично контролировать все мероприятия по программе и обеспечить переселение граждан в жилые помещения надлежащего качества.
«Нельзя допускать ситуаций, когда люди из аварийного жилья переезжают в новые, но некачественные дома», — подчеркнул глава региона.
Фото — park72.ru
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