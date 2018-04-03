Годовая прибыль «Уралкалия» сократилась на 38,6% — до $875 млн

Чистая прибыль ПАО «Уралкалий» за 2017 год по МСФО составила $875 млн, сократившись в годовом выражении на 38,6%, сообщает компания.

В компании объяснили это снижением прибыли по курсовым разницам.

«В основном (прибыль сократилась. — RNS) за счет снижения прибыли по курсовым разницам и от переоценки производных финансовых инструментов», —указано в сообщении «Уралкалия».

Выручка компании выросла на 21% до $2,761 млрд «Уралкалий» отмечает, что доходы выросли за счет увеличения объемов производства и экспортных поставок.