RAEX понизило рейтинг банку «Снежинский» до уровня «ruBB+»

Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») понизило рейтинг кредитоспособности банку «Cнежинский» до уровня «ruBB+». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз, следует из релиза RAEX.

«Ключевыми негативными факторами, повлиявшими на снижение рейтинга, являются ужесточение подходов агентства к оценке конкурентных позиций банка на российском банковском рынке на фоне повышенной концентрации его бизнеса в одном регионе присутствия, а также ухудшение качества активов, связанное с ростом доли ссуд III-V категорий качества (44% на 1 марта 2018 года против 31% годом ранее) в сочетании со значительным уровнем пролонгированных ссуд в кредитном портфеле (свыше 16% на 1 марта 2018 года) и умеренно высокой долей просроченной задолженности по ссудам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (13% на 1 марта 2018-го)», — говорится в релизе.

По мнению RAEX, позитивно на рейтинг банка «Cнежинский» влияют высокие показатели достаточности капитала (Н1.0=21,5%; Н1.1=Н1.2=20,8% на 1 марта 2018-го) в сочетании с высокой устойчивостью капитала к обесценению активов (норматив Н1.0 позволяет абсорбировать полное обесценение до 15% остатка ссудной задолженности без увеличения капитала или сокращения активов под риском на 1 марта 2018-го), а также хорошая сбалансированность активов и пассивов по срокам на краткосрочном горизонте (Н2=341%, Н3=304% на 1 марта 2018-го, отношение высоколиквидных активов к привлеченным средствам — 48%).

Поддержку рейтингу также оказали низкий уровень концентрации привлеченных средств на крупных кредиторах, хорошая отраслевая диверсификация кредитного портфеля юрлиц и индивидуальных предпринимателей, а также высокое покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности, заключили в RAEX.