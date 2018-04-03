Закупки госкомпаний за бюджетные средства перейдут под действие закона о госзакупках

Закупки госкомпаний за счёт средств, предоставленных из федерального бюджета на капитальные вложения, переводят под действие Закона «О контрактной системе» — 44-ФЗ. Соответствующий законопроект 3 апреля Госдума приняла в первом чтении.

Поправки Минфина предусматривают внесение изменений в Федеральный закон номер 44 и в Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Норму предлагается распространить на госкорпорации, госкомпании, публично-правовые компании и на юридических лиц со стопроцентным участием государства в уставном капитале.

«Реализация законопроекта позволит повысить эффективность расходов бюджетов всех уровней, создать равный доступ к закупкам госкорпораций, госкомпаний, публично-правовых компаний, а также юридических лиц со стопроцентным участием государства для обеспечения конкуренции между участниками закупок», — сказано в пояснительной записке к документу.