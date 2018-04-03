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Закупки госкомпаний за бюджетные средства перейдут под действие закона о госзакупках
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Закупки госкомпаний за бюджетные средства перейдут под действие закона о госзакупках 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Закупки госкомпаний за счёт средств, предоставленных из федерального бюджета на капитальные вложения, переводят под действие Закона «О контрактной системе» — 44-ФЗ. Соответствующий законопроект 3 апреля Госдума приняла в первом чтении.
Поправки Минфина предусматривают внесение изменений в Федеральный закон номер 44 и в Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Норму предлагается распространить на госкорпорации, госкомпании, публично-правовые компании и на юридических лиц со стопроцентным участием государства в уставном капитале.
«Реализация законопроекта позволит повысить эффективность расходов бюджетов всех уровней, создать равный доступ к закупкам госкорпораций, госкомпаний, публично-правовых компаний, а также юридических лиц со стопроцентным участием государства для обеспечения конкуренции между участниками закупок», — сказано в пояснительной записке к документу.
«Благодаря этому законопроекту будет обеспечена и конкуренция между участниками государственных закупок», — сказал ранее премьер-министр Дмитрий Медведев.
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