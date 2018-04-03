Сергей Чемезов провел заседание совета директоров КАМАЗа

По итогам 2017 года КАМАЗ перевыполнил план продаж автотехники, реализовав 38,2 тыс. единиц, что составило рост на 11%. Продажи на российском рынке достигли 33 тыс. автомобилей — рост на 18% по сравнению с 2016 годом. Экспортные поставки в 2017 году превысили 5 тыс. автомобилей и сборочных комплектов деталей КАМАЗ (СКД), в том числе в страны СНГ — 3,6 тыс.

По итогам 2017 года КАМАЗ получил чистую прибыль в сумме более 3 млрд рублей, что в 2,5 раза выше показателей предыдущего года

Сергей Чемезов, генеральный директор Госкорпорации Ростех

«Стратегия КАМАЗа является частью стратегии развития Госкорпорации Ростех до 2025 года. В прошлом году мы ставили перед собой амбициозные цели, и, как видно, мы не только достигли их, но и перевыполнили план продаж. По итогам 2017 года КАМАЗ получил чистую прибыль в сумме более 3 млрд рублей, что в 2,5 раза выше показателей предыдущего года. Благодаря своевременной модернизации производства мы уверенно сохраняем лидирующее положение в российском автопроме. На будущее мы ставим перед собой задачи по наращиванию экспортного потенциала и увеличению прибыли за счет послепродажных сервисов», — отметил генеральный директор Госкорпорации Ростех, председатель совета директоров КАМАЗа Сергей Чемезов.

Помимо подведения итогов года, в ходе заседания была заслушана информация о реализации проекта «Развитие модельного ряда автомобилей КАМАЗ и модернизация производственных мощностей для его производства».

В заключение члены совета директоров утвердили план деятельности и бюджет службы внутреннего аудита ПАО «КАМАЗ» на 2018 год, а также план развития системы корпоративного управления предприятия.