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Сергей Чемезов провел заседание совета директоров КАМАЗа
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Сергей Чемезов провел заседание совета директоров КАМАЗа 

Ростех 33 минуты назад
Фото: Ростех
Генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов провел в Москве заседание совета директоров ПАО «КАМАЗ», входящего в Госкорпорацию Ростех. Ведущий российский автопроизводитель увеличил выручку по РСБУ до 145 млрд 217 млн рублей. Это на 21% больше, чем в 2016 году.
По итогам 2017 года КАМАЗ перевыполнил план продаж автотехники, реализовав 38,2 тыс. единиц, что составило рост на 11%. Продажи на российском рынке достигли 33 тыс. автомобилей — рост на 18% по сравнению с 2016 годом. Экспортные поставки в 2017 году превысили 5 тыс. автомобилей и сборочных комплектов деталей КАМАЗ (СКД), в том числе в страны СНГ — 3,6 тыс.
По итогам 2017 года КАМАЗ получил чистую прибыль в сумме более 3 млрд рублей, что в 2,5 раза выше показателей предыдущего года
Сергей Чемезов, генеральный директор Госкорпорации Ростех
«Стратегия КАМАЗа является частью стратегии развития Госкорпорации Ростех до 2025 года. В прошлом году мы ставили перед собой амбициозные цели, и, как видно, мы не только достигли их, но и перевыполнили план продаж. По итогам 2017 года КАМАЗ получил чистую прибыль в сумме более 3 млрд рублей, что в 2,5 раза выше показателей предыдущего года. Благодаря своевременной модернизации производства мы уверенно сохраняем лидирующее положение в российском автопроме. На будущее мы ставим перед собой задачи по наращиванию экспортного потенциала и увеличению прибыли за счет послепродажных сервисов», — отметил генеральный директор Госкорпорации Ростех, председатель совета директоров КАМАЗа Сергей Чемезов.
Помимо подведения итогов года, в ходе заседания была заслушана информация о реализации проекта «Развитие модельного ряда автомобилей КАМАЗ и модернизация производственных мощностей для его производства».
В заключение члены совета директоров утвердили план деятельности и бюджет службы внутреннего аудита ПАО «КАМАЗ» на 2018 год, а также план развития системы корпоративного управления предприятия.
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