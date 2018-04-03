Reuters: Еврокомиссия может принять решение по антимонопольному делу «Газпрома» в апреле

ТАСС , 3 апреля. Еврокомиссия может принять решение по предложениям "Газпрома" об урегулировании антимонопольного расследования в апреле, хотя не исключен и сдвиг сроков. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

По информации агентства, Еврокомиссия готова принять предложения «Газпрома» в области конкурентного ценообразования в Восточной и Центральной Европе. При этом «Газпром» изменил свое первоначальное предложение после отрицательного отзыва стран Евросоюза и клиентов, однако основные элементы предложения сохранились.

В частности, «Газпром» предлагает привязать цены на газ к индикативным ценам газовых хабов Западной Европы во Франции, Германии и Италии и при этом пересматривать их каждые два года. Также холдинг готов отменить территориальные ограничения на перепродажу и реэкспорт его газа.

В феврале Еврокомиссия возобновила переговоры с «Газпромом» по антимонопольному расследованию после завершения рыночных тестов своих предложений по урегулированию дела. Как сообщала еврокомиссар по конкуренции Маргрете Вестагер, Еврокомиссия провела рыночные тесты предложений по урегулированию дела, но сроков завершения расследования не уточнила.

Антимонопольное расследование в ЕС Антимонопольное расследование в отношении «Газпрома» Еврокомиссия начала еще в 2012 году после обвинения российской компании в злоупотреблении доминирующим положением на рынках газа Центральной и Восточной Европы и установлении несправедливых цен. В 2015 году газовому холдингу было выдвинуто официальное уведомление о претензиях (statement of objections). Осенью того же года ЕК и «Газпром» начали технические консультации по делу.

Болгарии, Эстонии, Латвии и В марте 2017 года «Газпром» направил Еврокомиссии итоговые предложения по урегулированию антимонопольного разбирательства. Компания согласилась исключить из контрактов запрет на трансграничную перепродажу газа, а также привязать цену для Польши Литвы к западноевропейским бенчмаркам. «Газпром» также готов перенести пункты сдачи газа, чтобы Венгрия , Польша и Словакия смогли получать газ на границах Литвы и Болгарии. Кроме того, российский газовый холдинг пообещал не требовать от Болгарии возмещения ущерба из-за отказа от проекта «Южный поток».

"Газпром" возьмет на себя эти обязательства на восемь лет. Если компания их нарушит, то ЕК сможет наложить штраф в размере до 10% от общего мирового оборота компании без необходимости доказывать нарушение антимонопольных правил Евросоюза.

Сначала свое отношение к предложениям «Газпрома» должны были высказать все страны, которые направляли жалобы на действия компании на газовом рынке ЕС — Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехия , Словакия, Венгрия и Болгария. Так, Болгария с некоторыми замечаниями одобрила предложенный «Газпромом» вариант урегулирования антимонопольного разбирательства. А Польша, Литва и Эстония выступили против мирового соглашения.

В мае 2017 года Еврокомиссия завершила изучение реакции рынка (так называемый рыночный тест) на свои предложения по урегулированию спора с «Газпромом» и сбор комментариев от заинтересованных участников европейского рынка по предложениям компании.