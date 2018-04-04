Прибыль «Уралкалия» рухнула из-за рубля

Прибыль «Уралкалия» по МСФО рухнула из-за рубля

Чистая прибыль "Уралкалия" , крупнейшего в СНГ производителя удобрений, в 2017 г. снизилась в 1,9 раза до 50,9 млрд руб., сообщила компания данные по МСФО. В пересчете на доллары прибыль упала меньше — всего в 1, 6 раза до $875 млн с $1,427 млрд за 2016 г.

Причина снижения прибыли — "в основном за счет снижения прибыли по курсовым разницам и от переоценки производных финансовых инструментов", — отмечается в комментарии компании.

В 2016 г. средний курс доллара был в диапазоне 70-60 руб., а в 2017 г. колебался в районе 55-60 руб. /$.

Выручка компании в рублях выросла на 6,1% до 160,9 млрд руб., в долларах — увеличилась на 21% до $2,761 млрд

На конец декабря 2017 г. чистый долг компании составил $5,371 млрд, что эквивалентно 4,01х EBITDA за последние 12 месяцев. Средняя процентная ставка кредитного портфеля за год составляла 4,46%.

Дмитрий Осипов , гендиректор ПАО "Уралкалий": "Восстановление мирового калийного рынка в 2017 г. позволило "Уралкалию" увеличить объемы производства и продаж по сравнению с прошлым годом, что, в свою очередь, позитивно отразилось на объемах выручки компании. Фундаментальные характеристики отрасли по-прежнему устойчивы, по нашему мнению, позитивный тренд в отрасли сохранится и в 2018 г".

До объявления делистинга акций компании в ноябре 2017 г. "Уралхиму" Дмитрия Мазепина принадлежало 19,99% акций "Уралкалия", 20% акций — у партнера Мазепина Дмитрия Лобяка. Еще 54,77% акций — квазиказначейские (консолидированы на АО "Уралкалий-Технология"). В обращении на Московской бирже находилось 5,23% акций на общую сумму примерно 20 млрд руб.

Ранее, 22 декабря в 2015 г., "Уралкалий" покинул Лондонскую фондовую биржу (LSE). Его GDR (глобальные депозитарные расписки) исключены из котировального списка биржи. Размещение "Уралкалий" провел на Лондонской бирже в 2007 г., когда был оценен в $7,4 млрд

"Уралхим" переживал период убытков с 2014 г., когда 18 ноября приостановил работу рудоуправления "Соликамск-2" и эвакуировал работников из-за резкого увеличения притока рассола в шахте. Позднее в районе шахты был обнаружен огромный провал грунта, который расширился до размеров котлована.

Компания оценивала объем списаний при ухудшении обстановки на аварийном руднике в $1 млрд, в основном из-за потери запасов, а также возможной потери оборудования. После аварии на руднике "Уралкалия" в Березниках в 2006 г. "Роснедра" оценили потерянные запасы в 25,4-84,6 млрд руб.

Если бы виновником аварии признали "Уралкалий", то от него могли бы потребовать компенсацию. Однако Ростехнадзор пришел к выводу, что авария обусловлена сочетанием геологических и технологических факторов.