НМТП не рассматривал вопрос делистинга с Лондонской биржи

"На сегодняшний день мы такой вопрос себе не задавали, но, возможно, будем оценивать плюсы, которые компания от наличия листинга в Лондоне имеет, и в перспективе — как это поможет нам, например, в реализации инвестиционной программы. Если мы найдем механизмы долгосрочного недорогого финансирования и нам для этого безусловно потребуется Лондонская биржа, я считаю, что мы примем однозначное решение", — сказал он в рамках конференц-звонка.