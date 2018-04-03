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НМТП не рассматривал вопрос делистинга с Лондонской биржи
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НМТП не рассматривал вопрос делистинга с Лондонской биржи 

Прайм 1 час назад
Новороссийский морской торговый порт (НМТП) на сегодняшний день не рассматривал вопрос возможного ухода компании с Лондонской биржи, заявил гендиректор порта Сергей Киреев.
"На сегодняшний день мы такой вопрос себе не задавали, но, возможно, будем оценивать плюсы, которые компания от наличия листинга в Лондоне имеет, и в перспективе — как это поможет нам, например, в реализации инвестиционной программы. Если мы найдем механизмы долгосрочного недорогого финансирования и нам для этого безусловно потребуется Лондонская биржа, я считаю, что мы примем однозначное решение", — сказал он в рамках конференц-звонка.
Группа «Сумма» и "Транснефть" в настоящее время на паритетных началах владеют 50,1% акций НМТП (через Novoport Holding Ltd.). «Транснефть» самостоятельно контролирует еще 10,5%. Росимуществу принадлежат 20% акций порта. Структуры РЖД владеют 5,3% НМТП. Остальные акции находятся в свободном обращении.
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