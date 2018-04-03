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Tele2 запустил конструктор тарифов с безлимитными опциями
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Tele2 запустил конструктор тарифов с безлимитными опциями 

Рамблер 1 час назад
Фото: EPA/Fredrik Sandberg
Оператор мобильной связи Tele2 обновил тарифную линейку «Мой Tele2». Отныне клиенты оператора смогут самостоятельно составлять тарифные планы, добавляя необходимое количество минут и интернет-трафика.
Как объяснил заместитель генерального директора Tele2 по продуктам, маркетингу и развитию федеральных клиентов Андрей Патока, клиенты не хотят, чтобы им навязывали сочетания объемов и услуг, а хотят сами управлять сервисами.
Новая тарифная линейка включает три комбинации: «Мой разговор», «Мой онлайн» и «Мой онлайн+». Абоненты могут использовать их как готовые тарифы, а могут собрать свой собственный.
Клиенты могут подключить до 1000 минут и 40 Гб трафика, при этом вместе с модификациями меняется и цена. Также абоненты могут отключать и подключать дополнительные безлимитные услуги: соцсети и мессенджеры, навигацию или стриминговые сервисы. Выбранные опции становятся частью тарифа и не меняют привычных сроков оплаты.
Неиспользованные услуги не сгорают и переносятся на следующий месяц, абонент может поменять минуты звонков на интернет-трафик. Помимо этого, на всех новых тарифах линейки предусмотрены безлимитные звонки на номера оператора в любой регион России. На всех тарифных планах мобильный интернет в поездках по стране стоит, как в домашнем регионе абонента.
В Tele2 предложения новой линейки называют уникальными. Тарифные конструкторы представлены у других операторов, но там они основаны на возможности получать услуги в пределах фиксированной стоимости.
Напомним, что пользователи Tele2 первыми на российском телеком-рынке смогли переносить неиспользованные пакетные услуги на следующий месяц. Позже у абонентов сети появилась возможность менять минуты на гигабайты. Следующий шаг — услуга «Настрой тариф под себя», которая позволила абонентам добавлять необходимое количество минут, мегабайтов и SMS к подключенному тарифному плану.
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