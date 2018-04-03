Tele2 запустил конструктор тарифов с безлимитными опциями

Оператор мобильной связи Tele2 обновил тарифную линейку «Мой Tele2». Отныне клиенты оператора смогут самостоятельно составлять тарифные планы, добавляя необходимое количество минут и интернет-трафика.

Как объяснил заместитель генерального директора Tele2 по продуктам, маркетингу и развитию федеральных клиентов Андрей Патока , клиенты не хотят, чтобы им навязывали сочетания объемов и услуг, а хотят сами управлять сервисами.

Новая тарифная линейка включает три комбинации: «Мой разговор», «Мой онлайн» и «Мой онлайн+». Абоненты могут использовать их как готовые тарифы, а могут собрать свой собственный.

Клиенты могут подключить до 1000 минут и 40 Гб трафика, при этом вместе с модификациями меняется и цена. Также абоненты могут отключать и подключать дополнительные безлимитные услуги: соцсети и мессенджеры, навигацию или стриминговые сервисы. Выбранные опции становятся частью тарифа и не меняют привычных сроков оплаты.

Неиспользованные услуги не сгорают и переносятся на следующий месяц, абонент может поменять минуты звонков на интернет-трафик. Помимо этого, на всех новых тарифах линейки предусмотрены безлимитные звонки на номера оператора в любой регион России . На всех тарифных планах мобильный интернет в поездках по стране стоит, как в домашнем регионе абонента.

В Tele2 предложения новой линейки называют уникальными. Тарифные конструкторы представлены у других операторов, но там они основаны на возможности получать услуги в пределах фиксированной стоимости.

Напомним, что пользователи Tele2 первыми на российском телеком-рынке смогли переносить неиспользованные пакетные услуги на следующий месяц. Позже у абонентов сети появилась возможность менять минуты на гигабайты. Следующий шаг — услуга «Настрой тариф под себя», которая позволила абонентам добавлять необходимое количество минут, мегабайтов и SMS к подключенному тарифному плану.