ФАС предлагает еще сильнее уменьшить «вес» крупных кредиторов в расчете среднерыночной ПСК

Федеральная антимонопольная служба России предлагает включить в «дорожную карту» на 2018—2020 годы по развитию конкуренции мероприятия по снижению максимальной доли отдельных банков в расчете средних значений полной стоимости кредита, свидетельствуют материалы антимонопольного ведомства.

«Снижение максимальной доли кредитора в расчете среднерыночного значения ПСК до порогов, установленных антимонопольным законодательством (10%)», — гласит соответствующий пункт предложений ФАС.

Согласно закону «О потребительском кредите (займе)», среднерыночное значение ПСК определяется Банком России как средневзвешенное значение не менее чем по 100 крупнейшим кредиторам по соответствующей категории займа либо не менее чем по одной трети общего количества кредиторов в сегменте. На момент заключения договора потребительского кредита (займа) его полная стоимость не может превышать рассчитанное регулятором среднерыночное значение для продукта соответствующей категории более чем на треть.

За ограничение учета ставок крупнейших кредиторов при расчете среднерыночной ПСК давно ратует, в частности, ассоциации «Россия». Предложения о планке в 10% звучали еще в 2016 году: если банк выдал более 10% кредитов в какой-то из категорий, предлагалось в целях расчета ПСК считать его рыночную долю равной 10%.

Центробанк согласился на ограничение, но лишь на уровне 20%. Согласно информации в базе данных портала «Консультант Плюс», с 24 июня 2018 года вступает в силу поправка в закон «О потребительском кредите (займе)» (а именно в статью 6 — «Полная стоимость потребительского кредита (займа)»), согласно которой если при расчете средневзвешенного значения полной стоимости кредита (займа) объем таких займов, выданных в одной категории одним кредитором, превышает 20% общего объема (выданного всеми кредиторами в данной категории), то объем кредитов такого кредитора принимается равным 20%.