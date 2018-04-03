«Транснефть» приостановила переговоры по покупке акций Новороссийского порта

Как объяснил представитель «Траснефти», сделка откладывается в связи с последними событиями. Очевидно, что речь идет об аресте совладельцев «Суммы» Зиявудина Магомедова и его старшего брата, бывшего сенатора Магомеда Магомеда, а также гендиректора ООО «Интэк» (входит в «Сумму») Артура Максидова.

При этом Демин уточнил, что «Транснефть» сохраняет «интерес к увеличению доли в акционерном капитале Новороссийского порта».

— На данный момент мы видим свою основную задачу в обеспечении стабильной работы порта. 13 апреля должно состояться внеочередное собрание акционеров НМТП с избранием нового состава совета директоров. В сложившейся ситуации «Транснефть» вышла с инициативой об избрании на должность председателя совета директоров представителя государства, — заявил советник президента «Транснефти». [news id=18015]

В настоящее время в совет директоров НМТП входят 7 человек, от «Суммы» — два представителя. Это гендиректор группы Лейла Мамедзаде и член совета директоров Александр Потапушин . Возглавляет совет вице-президент «Транснефти» Рашид Шарипов

«Сумма» и «Транснефть» через кипрский Novoport Holding на паритетных началах владеют 50,1% НМТП. «Транснефти» через дочернюю компанию «Транснефть-сервис» принадлежит еще 10,5% акций НМТП. В случае, если сделка с «Суммой» все-таки состоится, «Транснефть» станет обладателем контрольного пакета акций Новороссийского порта. Как писали в СМИ, сумма сделки может составить 1,8 млрд долларов. Однако Игорь Демин назвал эту цифру «плодом богатого воображения людей, не знакомых ни с ходом переговоров, ни с обсуждавшимися параметрами сделки».