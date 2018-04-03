Финансовая группа «Будущее» нарастила убытки

Убыток финансовой группы «Будущее», объединяющей пенсионные фонды O1 Group Бориса Минца, составил за 2017 г. 15,4 млрд руб. из-за пересмотра стоимости активов против убытка в 1 млрд руб. в 2016 г., следует из отчетности холдинга по РСБУ.

Основная часть убытка связана с обесценением акций дочерних обществ — негосударственных пенсионных фондов (НПФ) «Будущее», «Телеком-союз» и «Образование» — на 13,53 млрд руб. или на 25%, до 40,64 млрд руб. по состоянию на конец 2017 г. На эту сумму были созданы соответствующие резервы. Кроме того, группа зарезервировала 566 млн руб. под обесценение векселей.

Убыток 15 млрд руб. — это неденежный результат, говорит представитель группы: он является следствием переоценки стоимости активов фонда и отражает сложившуюся на рынке ситуацию. По его словам, группа отразила изменившуюся стоимость своих активов в соответствии с текущей среднерыночной оценкой НПФ из топ-10 — она снизилась до 10-13% по сравнению с 15-20% несколькими годами ранее.

На снижение стоимости фондов повлияла не только санация в банковском секторе ( НПФ «Будущее» списал акции попавшего под финансовое оздоровление банка «Открытие» , а также потерял на снижении стоимости акций ВТБ ), но и общерыночные факторы неопределенности в отрасли, связанные с продолжающимся мораторием на поступление взносов по обязательному пенсионному страхованию и отсрочкой запуска новой системы индивидуального пенсионного капитала, объясняют в «Будущем.

»Группа уже реализует меры, направленные на повышение стоимости чистых активов, включая оптимизацию расходов и корректировку инвестиционной стратегии в направлении более консервативной, увеличение инструментов с фиксированным доходом», — отмечает представитель «Будущего».