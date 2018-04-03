Для резидентов свободной экономической зоны в Крыму уточнят налогообложение

Резиденты свободной экономической зоны (СЭЗ) в Крыму Севастополе будут облагаться налогами по особым правилам. Соответствующий законопроект Правительства 3 апреля Госдума приняла в первом чтении.

Инициатива предусматривает возможность применять пониженные ставки только в отношении прибыли, полученной при реализации инвестиционного проекта на территории СЭЗ. Но при этом налогоплательщик обязан вести раздельный учёт операций по каждому из реализуемых инвестиционных проектов.

Замминистра финансов Илья Трунин , выступая на пленарном заседании, отметил, что документом предусмотрены пониженные тарифы страховых взносов в размере 7,6%, установленных для участников СЭЗ, только в отношении выплат и других вознаграждений, начисляемых в пользу физлиц, занятых в реализации инвестпроекта на территории СЭЗ.

В январе 2018 года глава управления ФНС по Республике Крым Роман Наздрачёв сообщал, что около 400 из 1200 резидентов СЭЗ будут подвергнуты масшабным налоговым проверкам в связи с подозрениями в неуплате налогов и неправомерной деятельности.

Сумма ущерба может составить около двух миллиардов рублей, что составляет примерно одну четверть от всей суммы, полученной резидентами СЭЗ в качестве льгот.

По словам Наздрачёва, в 2017 году бюджет недосчитался 7,3 миллиарда рублей льгот для резидентов СЭЗ. Из них 4,8 миллиарда рублей — страховые взносы, 2,2 миллиарда рублей — льготы по налогу на прибыль и 300 миллионов рублей — льготы налога на имущество организаций.

Закон о создании СЭЗ в Крыму и Севастополе вступил в силу 1 января 2015 года.