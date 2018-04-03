Для резидентов свободной экономической зоны в Крыму уточнят налогообложение 

Резиденты свободной экономической зоны (СЭЗ) в Крыму и Севастополе будут облагаться налогами по особым правилам. Соответствующий законопроект Правительства 3 апреля Госдума приняла в первом чтении.
Инициатива предусматривает возможность применять пониженные ставки только в отношении прибыли, полученной при реализации инвестиционного проекта на территории СЭЗ. Но при этом налогоплательщик обязан вести раздельный учёт операций по каждому из реализуемых инвестиционных проектов.
Замминистра финансов Илья Трунин, выступая на пленарном заседании, отметил, что документом предусмотрены пониженные тарифы страховых взносов в размере 7,6%, установленных для участников СЭЗ, только в отношении выплат и других вознаграждений, начисляемых в пользу физлиц, занятых в реализации инвестпроекта на территории СЭЗ.
В январе 2018 года глава управления ФНС по Республике Крым Роман Наздрачёв сообщал, что около 400 из 1200 резидентов СЭЗ будут подвергнуты масшабным налоговым проверкам в связи с подозрениями в неуплате налогов и неправомерной деятельности.
Сумма ущерба может составить около двух миллиардов рублей, что составляет примерно одну четверть от всей суммы, полученной резидентами СЭЗ в качестве льгот.
По словам Наздрачёва, в 2017 году бюджет недосчитался 7,3 миллиарда рублей льгот для резидентов СЭЗ. Из них 4,8 миллиарда рублей — страховые взносы, 2,2 миллиарда рублей — льготы по налогу на прибыль и 300 миллионов рублей — льготы налога на имущество организаций.
Закон о создании СЭЗ в Крыму и Севастополе вступил в силу 1 января 2015 года.