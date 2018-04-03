Уолл-стрит открылась ростом индексов

Investing.com — Во вторник котировки на Уолл-стрит растут после того, как инвесторы отбросили опасения о торговой войне, а акции технологических компаний перешли к росту.

На 16:45 МСК фьючерс индекса голубых фишек Dow повысился на 131 пункт или на 0,56% до 23775,44, фьючерс на S&P 500 вырос на 11 пунктов или на 0,45% до 2593,38, а фьючерс на высокотехнологичный Nasdaq 100 торгуется выше на 47 пунктов или на 0,70% до 6917,98.

В понедельник на Уолл-стрит зафиксирован наихудший первый день апреля на фондовых рынках c 1929 года, что указало на коррекцию после зафиксированных максимумов в январе. С тех пор основные индексы рынков США снизились на 10%. Опасения о торговой войне между США и Китаем и росте налогового давления на технологические компании оказывают негативное давление на фондовые рынки в последние недели.

Акции Tesla (NASDAQ:TSLA) повысились на 4,64% после того, как снизились опасения инвесторов, что производитель автомобилей не выберет квоту на производство Model 3. Акции Amazon.com (NASDAQ:AMZN) повысятся на 1,68%. Акции онлайн-ритейлера упали на 5% после того, как на выходных президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что онлайн-ритейлер Amazon.com (NASDAQ:AMZN) должен платить больше налогов. Кроме того, в результате деятельности Amazon Почтовая служба США теряет миллиарды долларов. Акции Netflix (NASDAQ:NFLX) повысились на 3,47%, акции Dropbox Inc (NASDAQ:DBX) — на 4,13%, а акции Twitter Inc (NYSE:TWTR) — на 2,50%.

Компания Spotify Technology SA (NYSE:SPOT), предоставляющая услуги потокового аудио, вместо традиционного первичного размещения акций (IPO) собирается выйти на публичные рынки по модели прямого размещения. Прогнозируется, что к середине американской сессии вторника цена за акцию этой компании составит $132.

Европейские фондовые рынки продемонстрировали смешанную динамику торгов. Французский CAC 40 повысился на полпункта или на 0,01%, германский DAX снизился на 34 пункта или на 0,29%, а лондонский FTSE 100 вырос на четыре пункта или на 0,05%. Индекс Euro Stoxx 50 просел на четыре пункта или на 0,14%, а испанский IBEX 35 снизился на 29 пунктов или на 0,31%.

Фьючерсы на золото снизились на 0,63% до $1338,4, а фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,60% до $63,39 за баррель. Индекс доллара США, который показывает покупательную силу доллара к торгово-взвешенной корзине шести основных валют, вырос на 0,23% до 89,90.