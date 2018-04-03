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ФНС доначислила банку «ФК Открытие» более 1 млрд рублей налогов
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ФНС доначислила банку «ФК Открытие» более 1 млрд рублей налогов 

Банки.ру 49 минут назад
Федеральная налоговая служба доначислила банку «ФК Открытие» 1,09 млрд рублей налогов за 2013 год, говорится в годовой отчетности кредитной организации по РСБУ.
«В 2017 году в отношении банка была проведена выездная налоговая проверка по всем налогам и сборам за 2013 год. По предварительным итогам налоговой проверки и в соответствии с актом, принятым налоговыми органами, банку было предложено уплатить совокупную сумму доначислений в размере 1 091 806 тысяч рублей», — уточняют в банке.
Руководство кредитной организации полагает, что его интерпретация применимых норм законодательства является обоснованной и что позиция банка в отношении вопросов налогообложения (в том числе в части порядка налогового учета, примененного банком в течение 2013 года) соответствует требованиям законодательства.
«Банк планирует оспаривать указанные выше суммы доначислений согласно акту налоговых органов путем подачи возражений и (в случае необходимости) в суде», — говорится в отчетности.
По мнению руководства «ФК Открытие», его позиция будет поддержана вышестоящим налоговым органом или в ходе судебных разбирательств в случае обращения кредитной организации в судебные инстанции.
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