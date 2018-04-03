Газовая война России и Украины: потери несет Евросоюз

Кризис в топливных отношениях Москвы и Киева достиг апогея

Москва и Киев начали переговоры о расторжении отношений в газовой сфере. Они происходят на фоне самого крайнего обострения отношений стран в этой области за всю историю. Заинтересованный в собственной энергобезопасности, Евросоюз уже привлечен в качестве арбитра. Ему придется найти компромисс, с которым согласятся обе стороны, и определить будущее своего энергорынка на десятилетия вперед. Учитывая усилия Вашингтона, продвигающего свое «голубое топливо» на европейском рынке, задача очень сложная — и ее решение может занять несколько лет.

Очередной раунд переговоров Москвы и Киева по газовому вопросу намечен на апрель. Первый этап, состоявшийся в марте, носил рамочный характер. Российская сторона подтвердила, что может и впредь не поставлять газ на Украину , а также со временем откажется от использования украинских трубопроводов для экспорта топлива в ЕС. Киев в свою очередь требует от Москвы возобновления поставок. В активе у каждой из сторон свои локальные победы, способные повлиять на исход противостояния: Украина получила через Стокгольмский суд право взыскать с «Газпрома» около $2,6 млрд, а Россия добилась успехов в реализации «Северного потока-2».

К конфликту привлечено плотное внимание Европы и США . Первую тревожит стабильность обеспечения жителей ЕС «голубым топливом», вторые — стараются продвинуть свой сжиженный газ (СПГ) в страны Старого Света. В таком подвешенном состоянии ситуация рискует оставаться несколько лет — практика показывает, что урегулирование подобных противостояний требует вмешательства глав государств, а на это с учетом сегодняшних реалий быстро рассчитывать не приходится.

Газа нет, но вы держитесь

Решение Стокгольмского арбитража взыскать с «Газпрома» в пользу «Нафтогаза» около $4,6 млрд эксперты называют серьезной победой Киева в топливной войне с Москвой. Европейская инстанция уже во второй раз укрепила позиции Киева в российско-украинских судебных разбирательствах. В конце 2017 года Стокгольм снизил объем обязательных закупок российского газа Украиной и фактически отменил условие take-or-pay (бери или плати), прописанное в российско-украинском соглашении от 2009 года. Обязательство украинского «Нафтогаза» выплатить «Газпрому» $2 млрд за неоплаченное в прежние годы сырье, решение по которому также вынес шведский суд, меркнет на этом фоне.

Гораздо важнее вердикт по take-or-pay. Напомним, что в 2009 году Украина дала обещание России закупать 52 млрд кубометров топлива в год. Спустя три года Киев столкнулся с сокращением потребления газа в стране и резко снизил объем закупок. В соответствии с правилом take-or-pay в таком случае он должен был платить штраф, предусмотренный в договоре 2009 года. Украина была не в состоянии выполнить обязательство. Так как соглашение продолжало действовать, ежегодно капали штрафные проценты, которые к 2018 году вместе с пеней превысили $50 млрд Российская монополия попыталась вернуть деньги через Стокгольмский суд, но последний пришел к выводу, что с 2012 по 2017 год условие take-or-pay в отношении «Нафтогаза» не действовало, и снял с Украины российские претензии.

Второе решение Стокгольма в пользу Киева настолько воодушевило Украину, что она пошла в новую атаку и начала арест имущества «Газпрома» на своей территории. Правда, в рамках другого конфликта, основанного на решении собственной инстанции. В январе 2016 года Антимонопольный комитет Украины оштрафовал «Газпром» на $6,6 млрд «за злоупотребление монопольным положением на украинском рынке транзита газа».

При этом положение Киева с точки зрения обеспеченности топливом продолжает оставаться довольно шатким. В украинских хранилищах осталось лишь 7,8 млрд кубометров газа, и глава МИД Украины Павел Климкин предупредил европейцев о возможных перебоях в транзите сырья в страны Евросоюза.

В то же время потребителям Украины самим катастрофически не хватает «голубого топлива», в связи с чем премьер страны Владимир Гройсман призвал население к экономии газа. На этом фоне президент Петр Порошенко заявил, что беспокоиться не о чем — страна будет закупать сжиженный газ у Катара. Правда, напрямую закупать катарский газ у Киева не получится — Украина не располагает терминалом по приему СПГ и переработке газа. Впрочем, даже если бы такой терминал у украинцев был, это бы их не спасло. Турция отказывается пропускать СПГ-танкеры через Босфорский пролив. По словам ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, Киеву нужно сначала договориться с Анкарой , и большой вопрос, что это удастся.

На реверсный газ из стран ЕС также рассчитывать не приходится. Как заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер , запасы топлива в хранилищах ряда стран Европы находятся на критическом уровне: некоторые из них могут похвастаться лишь 25% от возможных резервов, а в других запасы опустились до 10%.

Тем не менее Гройсман продолжает питаться иллюзиями. Он утверждает, что к 2022 году Украина снизит потребление «голубого топлива» с нынешних 18 млрд до 13 млрд кубометров. Как полагает зам. директора Института национальной энергетики Александр Фролов, это произойдет лишь в случае сокращения самих потребителей. «Развитие возобновляемой энергетики, повышение энергоэффективности не помогут справиться с дефицитом топлива. Солнечные панели, которыми Гройсман намерен заменить углеводороды, — чересчур дорогое удовольствие. Откуда сейчас такие деньги у Украины?» — недоумевает эксперт.

Средство от цейтнота

Между тем Россия намерена разорвать любые отношения с Украиной на газовом поприще. Это касается как транзита топлива через Незалежную, так и поставок сырья в эту страну. Действующие контракты Москвы и Киева перестанут действовать лишь в начале 2020 года, и Россия собирается приблизить это время. Прогресса пока добиться не удалось. На последней встрече с Гройсманом глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что «Газпром» должен продолжить поставки газа на Украину и пользоваться транзитными возможностями этой страны.

В связи с этим «Газпром» занял круговую оборону. Монополия зарезервировала $2,6 млрд на выплату штрафа «Нафтогазу» в финансовой отчетности за 2017 год (этот документ публикуется после годового собрания акционеров в конце июня). Пока «Газпром» прямо не говорит, что вернет эту сумму Украине. Российский концерн подал жалобу на решение Стокгольмского арбитража в Апелляционный суд округа Свеа ( Швеция ) и ждет вердикта этой инстанции.

На первый взгляд кажется, что «Газпром» оказался в цейтноте: Брюссель встал на сторону Киева и давит на Москву, а Незалежная, ощутив азарт после поддержки из ЕС, готовится к новым судам. Но и Москва припрятала в рукаве несколько козырей. Во-первых, это газопровод «Турецкий поток», который уже строится и также ляжет в обход Украины. Во-вторых, это магистраль «Северный поток-2», инвесторами которой выступают несколько европейских компаний. В-третьих, газовый маршрут «Сила Сибири», направленный в Азию и способный увеличить экспортную выручку России. Ввести его в эксплуатацию планируется в 2019 году.

Тем не менее без дополнительного контракта на транзит газа по украинской газотранспортной системе «Газпрому» не обойтись. Все упирается в трубопровод Eugal, который строит Германия . По этой трубе часть объемов газа из «Северного потока-2» будет распределяться по ЕС. Она должна заработать в конце 2020 года. Без нее «Газпром» сможет прокачивать по новому маршруту через Балтийское море не более 34 млрд из проектных 55 млрд кубометров топлива.

Европа на распутье

В Старом Свете отношение к российско-украинскому противостоянию противоречивое. Швеция, арбитражные суды которой являются площадками для выяснения отношений противоборствующих сторон, явно симпатизирует Незалежной, что вполне объяснимо. Швеция импортирует незначительные объемы углеводородов — по 2 млрд кубометров в год. При этом Стокгольм преимущественно закупает сырье из Дании . В связи с этим у Москвы нет рычагов давления на это государство. Впрочем, Стокгольмский арбитраж должен быть объективным, иначе он утратит имидж независимой европейской судебной инстанции.

Европейские страны на российско-украинскую газовую войну реагируют по-разному. В марте комитет Европарламента по энергетике поддержал поправки в Газовую доктрину ЕС, которая распространяет правила Третьего энергопакета на «Северный поток-2». Новые условия обязывают «Газпром» давать доступ на перекачку «голубого топлива» другим участникам рынка, устанавливать прозрачные тарифы, строго разделять поставщиков и транспортировщиков газа.

«Газпром» не готов принять такие порядки. Во-первых, маршрут «Северного потока-2» предусмотрен для прокачки только российского газа. Во-вторых, приняв условия Третьего энергопакета, «Газпрому» придется делиться выручкой от транспортировки топлива c зарубежными компаниями. Цена вопроса — до $1,2 млрд в год. Окончательное решение по данной проблеме может быть принято в конце апреля.

Латвии и Противников у «Северного потока-2» и без этого хватает. В марте парламенты Литвы Польши направили обращение к главам парламентов всех европейских государств, в котором трубопровод назван политическим инструментом, направленным на усиление зависимости ЕС от России. Ранее аналогичный документ подписали Украина и Молдавия

Однако многим странам ЕС явно не выгодна заморозка «Северного потока-2» с точки зрения экономической целесообразности. Польша и Прибалтика хотят заменить российское сырье американским СПГ. Сейчас у «Газпрома» действует с Варшавой договор о ежегодной поставке 10 млрд кубометров до 2022 года. В 2018 году средняя стоимость российского экспортного газа в Европу, по оценкам монополии, составит $200–220 за тысячу кубометров. Стоимость поставок СПГ из США на европейский рынок колеблется в диапазоне $260–300. Поставки конкретно в Польшу окажутся безубыточными при цене в $266. Заменив российский газ американским, Варшаве придется платить минимум на $400 млн больше. Страны Прибалтики импортируют около 3,8 млрд кубометров в год. Для них рокировка поставок обернется дополнительными затратами в $150 млн Не случайно, несмотря на пробные закупки СПГ из США, в прошлом году Латвия, Литва и Эстония нарастили импорт топлива из России на 47%, 59% и 32% соответственно. В целом европейскому рынку газ из-за океана не интересен — загрузка терминалов ЕС составляет 15–20%. При этом только четверть мощностей могут отправить топливо далее по существующим газопроводам.

«Газпром» уверен, что «Северный поток-2» будет построен. Германия, главный союзник России по проекту, выдала все разрешительные документы, необходимые для прокладки трубы по своей сухопутной территории и морской зоне. Российский концерн рассчитывает в ближайшие недели получить аналогичное разрешение от Финляндии , а затем Швеции и Дании. Тогда оставшиеся преграды будут сняты — и Москва сделает еще один шаг на пути отказа от транзита через украинские трубы, а Европа в очередной раз признается, что без российского газа ей в обозримом будущем не обойтись.

Американский интерес

Вашингтон стоит на стороне Киева в новом газовом противостоянии Украины и России. Штаты утверждают, что пекутся не только о Незалежной, но и действуют в интересах всего Евросоюза. В судебные процессы американцы не вмешиваются. Их главная цель в том, чтобы сорвать реализацию «Северного потока-2». В конце марта представитель госдепа Хезер Науэрт пригрозила европейским компаниям, участвующим в создании нового транспортного маршрута, новыми санкциями со стороны США.

По словам директора аналитического департамента «Альпари» Александра Разуваева, экономическая стратегия Дональда Трампа заключается, в частности, в расширении экспортных поставок собственного сжиженного газа европейским странам. По итогам 2017 года американские производители увеличили экспорт СПГ более чем в 3,5 раза. Эти объемы пока трудно сравнить с экспортными возможностями России. Объемы поставок американского СПГ за рубеж не достигают 20 млрд кубометров в год, а российский газовый экспорт в 2017 году в дальнее зарубежье приблизился к отметке в 200 млрд кубов.

По словам президента Института энергетики и финансов Владимира Фейгина, нынешняя картина напоминает конец 1960-х — начало 1970-х годов, когда решался вопрос о начале поставок советского газа в Европу. Тогда вопрос был решен в пользу нашей страны. Возможно, история повторится. Главным оружием России должны стать не политические, а экономические аргументы. В первую очередь цены на газ. Стоимость нашего экспортного сырья ниже, чем цены на американский СПГ, но Вашингтон уже сейчас продает Европе газ себе в убыток, лишь бы вытеснить с ее рынка Россию.

Итог переговоров России и Украины во многом зависит от участия в них Брюсселя. Киев направил вице-президенту ЕС Марошу Шефчовичу запрос о запуске механизма встреч на трехстороннем уровне. По словам зам. директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, Стокгольмский арбитраж своими противоречивыми решениями до предела накалил конфликт и поставил ЕС в сложное положение. По сути, это не Москва, а Брюссель оказался в тисках, ведь на него в результате ляжет ответственность за достижение компромисса. Эксперты предполагают, что начавшиеся переговоры растянутся на несколько лет. До окончательного решения стороны не раз столкнутся на судебных площадках, а Россия и Америка — каждая со своей стороны — постараются усилить влияние на европейском рынке.