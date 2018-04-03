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Субсидии почти на 2 млрд рублей получили предприятия МСБ Москвы за 6 лет
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Субсидии почти на 2 млрд рублей получили предприятия МСБ Москвы за 6 лет 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
За шесть лет в Москве предприятия малого и среднего бизнеса получили субсидии на 2 миллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента науки, промышленной политики и предпринимательства.
«Более полутора тысяч договоров о предоставлении субсидий предприятиям малого и среднего бизнеса на общую сумму более 2 миллиардов рублей заключило правительство Москвы с 2012 по 2017 год», — сообщил руководитель департамента Алексей Фурсин.
Субсидии предоставлены в целях компенсации затрат на приобретение оборудования, финансовую аренду (лизинг), на уплату части процентов по кредитам, а также на участие в конгрессно-выставочных мероприятиях.
«Сегодня затраты на уплату процентов по кредитам возмещаются в размере не более 10 миллионов рублей. Субсидирование осуществляется через банки-партнеры, которые заключили с департаментом соглашение о сотрудничестве и прошли отбор в АО «Корпорация МСП». В программе принимают участие Сбербанк, банки «МИА» и «Возрождение», НОВИКОМБАНК. Стоит отметить, что перечень банков-партнеров департамента постоянно расширяется», — подчеркнул Фурсин.
Отбор претендентов на получение субсидий в этом году продлится до 1 ноября. Подробная информация по вопросам получения субсидий — на сайте департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы: https://www.mos.ru/dnpp.
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