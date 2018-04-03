Стартапы в области VR и AR-технологий за год привлекли рекордные 3,6 миллиарда долларов

Более 10% от всех сделок заключили игровые компании.

По данным аналитической компании Digi-Capital, в 2017 финансовом году, стартапы, работающие над проектами с использованием виртуальной и дополненной реальности, привлекли более 3,6 миллиарда долларов инвестиций. Это рекордный показатель для такого периода.

Аналитики отметили, что подобный рост отчасти объясняется общим «сдвигом» индустрии в сторону AR-технологий, нежели VR, благодаря их большей доступности для рядовых пользователей и применению на смартфонах.

Кроме того, только с начала календарного 2018 года в такие стартапы было инвестировано ещё более 750 миллионов долларов.

Пока большая часть привлечённых средств идёт более крупным и стабильным компаниям. Например, Magic Leap, занимающаяся созданием собственной AR-гарнитуры, получила в прошедшем финансовом году более миллиарда долларов от инвесторов и венчурных фондов.

Компании, занимающиеся разработкой игр с использованием VR и AR-технологий, стали одними из главных получателей инвестиций. Improbable, работающая над игровой облачной платформой SpatialOS привлекла около 502 миллионов долларов, студия Niantic, разработавшая Pokemon Go, — 200 миллионов, а создатели игрового движка Unity — 400 миллионов. В целом, игры стали одним из двух секторов, получивших более 10% от общего числа сделок (но не общей суммы). Другим таким стал технологический сектор.

Треть от общих привлечённых 3,6 миллиарда получили компании, работающие напрямую с VR и AR-технологиями, а ещё треть — разработчики различных проектов «умных очков». Последнюю треть суммы разделили между собой сегменты игр, навигации, медицины, фото и видео, периферии и социальных проектов.

По данным аналитиков, в будущем ожидается дальнейший рост инвестиций в виртуальную и дополненную реальность, однако в краткосрочной перспективе большую их часть получат именно AR-технологии.

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