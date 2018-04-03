ВТБ оставит на Украине всего одно отделение 

Национальный банк Украины не одобрил ни одну заявку от потенциальных покупателей.
«ВТБ потерял надежду продать своей банк на Украине по причине неопределённых требований властей к покупателям», — сказал источник информационного агентства «Интерфакс».
Руководство банка планирует сократить к концу мая количество отделений на Украине с 32, которые работали в начале прошлого года, до 5 с целью уменьшения операционных расходов.
«Во второй половине года останется одно отделение. Конечная задача банка — продать активы, погасить все обязательства перед клиентами, сократить бизнес до минимума и сдать банковскую лицензию», — добавил источник.
Руководство ВТБ несколько раз поднимало вопрос о продаже украинских активов. В мае 2016 года говорилось, что это выгоднее, чем наращивать инвестирование в структуры на территории соседней страны в связи с отсутствием экономических и политических перспектив. Однако позже стало известно о том, что сделка откладывается из-за стабилизации экономической ситуации на Украине и отсутствия выгодных предложений от потенциальных покупателей. В конце концов председатель правления ВТБ Андрей Костин признал, что финансовое учреждение вынуждено продать свою украинскую «дочку» с потерями.