ВТБ оставит на Украине всего одно отделение

Национальный банк Украины не одобрил ни одну заявку от потенциальных покупателей.

Руководство банка планирует сократить к концу мая количество отделений на Украине с 32, которые работали в начале прошлого года, до 5 с целью уменьшения операционных расходов.

«Во второй половине года останется одно отделение. Конечная задача банка — продать активы, погасить все обязательства перед клиентами, сократить бизнес до минимума и сдать банковскую лицензию», — добавил источник.