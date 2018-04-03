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ВТБ оставит на Украине всего одно отделение
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ВТБ оставит на Украине всего одно отделение 

Украина.ру 56 минут назад
Фото: Украина.ру
Национальный банк Украины не одобрил ни одну заявку от потенциальных покупателей.
«ВТБ потерял надежду продать своей банк на Украине по причине неопределённых требований властей к покупателям», — сказал источник информационного агентства «Интерфакс».
Руководство банка планирует сократить к концу мая количество отделений на Украине с 32, которые работали в начале прошлого года, до 5 с целью уменьшения операционных расходов.
«Во второй половине года останется одно отделение. Конечная задача банка — продать активы, погасить все обязательства перед клиентами, сократить бизнес до минимума и сдать банковскую лицензию», — добавил источник.
Руководство ВТБ несколько раз поднимало вопрос о продаже украинских активов. В мае 2016 года говорилось, что это выгоднее, чем наращивать инвестирование в структуры на территории соседней страны в связи с отсутствием экономических и политических перспектив. Однако позже стало известно о том, что сделка откладывается из-за стабилизации экономической ситуации на Украине и отсутствия выгодных предложений от потенциальных покупателей. В конце концов председатель правления ВТБ Андрей Костин признал, что финансовое учреждение вынуждено продать свою украинскую «дочку» с потерями.
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