Парламент Украины призвал мир не способствовать строительству газопровода «Северный поток-2»

Верховная Рада Украины приняла обращение с призывом к иностранным парламентам и правительствам, а также к мировой бизнес-общественности не участвовать в подготовке, финансировании или лоббировании строительства газопровода «Северный поток-2» (Nord Stream 2). Соответствующее постановление на заседании парламента страны в четверг поддержали 266 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов, передает

Рада в своем обращении призывает провести консультации между правительством Украины и Европейской Комиссий относительно недопущения строительства газопровода, согласно ст.247 Соглашения об ассоциации между Украиной ЕС и ст.6 Договора об основании Энергетического сообщества. Депутаты также выступают за распространение на "Газпром" и аффилированных с ним лиц персональных и секторальных санкций, которые были введены из-за Крыма и Донбасса.

"Намерение «Газпрома» реализовать проект «Северный поток-2» станет утверждением абсолютной монополии РФ на газовом рынке Европы, а последствия исполнения проекта выйдут далеко за пределы коммерции или внутренних дел стран ЕС и приведут к энергетическому кризису, экономической и политическойдестабилизации всей Европы, " — подчеркивается в обращении.

Инициатор обращения депутат Максим Бурбак заявил, что 1 марта этого года международная общественность стала свидетелем циничного давления на европейских потребителей со стороны «Газпрома», который внезапно, без предупреждения, отказался поставлять газ на внутренний рынок Украины, игнорируя свои контрактные обязательства.

"Это противозаконное решение нанесло существенные экономические убытки украинской компании «Нафтогаз» , а также создало реальные риски дестабилизации энергетики Украины, и угрозу прекращения транзита в Европейский Союз, в период сильных морозов", — подчеркнул депутат. Бурбак напомнил, что в прошлом году Стокгольмский арбитраж принял решения по искам «Нафтогаза» к «Газпрому». По этим решениям Украине удалось сэкономить 60 млрд долларов считает он.

Ранее, в марте этого года, отметим, президент Украины Петр Порошенко

предложил

задуматься о влиянии проекта «Северный поток — 2» на европейскую энергетическую безопасность из-за действий российских властей после решения Стокгольмского арбитража, обязавшего «Газпром» уплатить 2,56 млрд долларов по транзитному контракту с «Нафтогазом».

Порошенко обратил внимание Европы на то, что в России не собираются выполнять решение Стокгольмского арбитража относительно транзита и «угрожают разрывом контракта».

Все вышеперечисленное, по словам украинского президента, «дает дополнительные основания, чтобы продумать, насколько обоснованным с точки зрения энергетической безопасности Европы является проект „Северный поток — 2“, который монополизирует поставки газа в ЕС со стороны РФ и нарушает принципы диверсификации».

Латвии и Тогда же главы парламентов Литвы Польши подписали в Вильнюсе совместное заявление против этого строительства, отметив, что оно является геополитическим проектом, основанным на политическом решении об отказе от транзита газа через Украину.

Стокгольмский арбитраж 28 февраля обязал «Газпром» уплатить 2,56 млрд долларов по транзитному контракту с «Нафтогазом Украины». «Газпром» выразил несогласие с таким решением суда и заявил о намерении «защищать свои права доступными ему в соответствии с применимым законодательством средствами».

После этого российский концерн вернул «Нафтогазу» платеж за мартовские поставки газа и отказался возобновить поставки. Кроме того, «Газпром» через Стокгольмский арбитраж официально направил уведомление «Нафтогазу» о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа.