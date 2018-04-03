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Газпром пообещал быстро завершить укладку первой нитки «Турецкого потока»
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Газпром пообещал быстро завершить укладку первой нитки «Турецкого потока» 

Деловая газета «Взгляд» 41 минуту назад
Фото: Парламентская газета
Глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что укладка первой нитки газопровода «Турецкий поток» завершится в начале мая.
«Все идет по плану. Могу сказать, что на сегодняшний день уложено 1047 километров. Это 55% общей протяженности морской части газопровода. То, что касается первой нитки, построено 827 километров и буквально в первой декаде мая мы закончим укладку первой нитки газопровода. Остается построить приемный терминал и вторую нитку, так что все идет по плану», — цитирует РИА «Новости» Миллера.
Напомним, в феврале Газпром получил разрешение от Турции на строительство второй нитки морского участка «Турецкого потока».
К строительству морского участка газопровода «Турецкий поток» Газпром приступил в мае 2017 года. Проект предполагает строительство двух ниток мощностью по 15,75 млрд кубометров. Первую нитку изначально планировалось ввести в строй в марте 2018 года, она предназначена для поставок газа потребителям в Турции. Вторую ветку должны ввести в строй в 2019 году. Она предназначена для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.
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