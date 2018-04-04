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Газпром нашел союзника в экспансии в Средиземноморье
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Газпром нашел союзника в экспансии в Средиземноморье 

Деловая газета «Взгляд» 27 минут назад
Фото: Парламентская газета
Председатель правления Газпрома Алексей Миллер и глава итальянской Snam Марко Альвера обсудили варианты взаимодействия, в том числе с учетом реализации проекта газопровода «Турецкий поток», сообщили в российском газовом концерне.
«Сегодня в Москве состоялась рабочая встреча председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и главного исполнительного директора Snam S. p. A. Марко Альвера. Участники встречи отметили потребность стран Европы в новых надежных маршрутах импорта газа в условиях снижения объемов собственной добычи», — цитирует сообщение РИА «Новости».
Также отмечается что стороны обсудили возможные варианты взаимодействия, в частности, с учетом реализации проекта «Турецкий поток».
«Марко Альвера проинформировал Алексея Миллера о намерении Snam способствовать созданию новых газотранспортных маршрутов в странах Средиземноморья», — добавил в Газпроме.
Ранее сообщалось, что антимонопольные регуляторы Евросоюза намерены в ближайшие недели принять уступки от Газпрома, которые устранят опасения о злоупотреблении российской компанией доминирующим положением в Восточной Европе.
В марте 2017 года газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Газпром может обернуть уступки Европе себе на пользу.
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