«Газпром» и Snam обсуждают сотрудничество по газотранспортным проектам 

«Газпром» обсудил с итальянской Snam создание газотранспортной инфраструктуры в Европе с учетом реализации проекта «Турецкий поток», говорится в сообщении российского газового холдинга по итогам встречи главы «Газпрома» Алексея Миллера и главного исполнительного директора Snam Марко Альвера.
Участники встречи отметили потребность стран Европы в новых надежных маршрутах импорта газа в условиях снижения объемов собственной добычи.
«Стороны обсудили возможные варианты взаимодействия, в частности, с учетом реализации «Газпромом» проекта «Турецкий поток»», — говорится в сообщении «Газпрома».
Марко Альвера проинформировал Алексея Миллера о намерении Snam способствовать созданию новых газотранспортных маршрутов в странах Средиземноморья.