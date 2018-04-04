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«Газпром» и Snam обсуждают сотрудничество по газотранспортным проектам
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«Газпром» и Snam обсуждают сотрудничество по газотранспортным проектам 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Парламентская газета
«Газпром» обсудил с итальянской Snam создание газотранспортной инфраструктуры в Европе с учетом реализации проекта «Турецкий поток», говорится в сообщении российского газового холдинга по итогам встречи главы «Газпрома» Алексея Миллера и главного исполнительного директора Snam Марко Альвера.
Участники встречи отметили потребность стран Европы в новых надежных маршрутах импорта газа в условиях снижения объемов собственной добычи.
«Стороны обсудили возможные варианты взаимодействия, в частности, с учетом реализации «Газпромом» проекта «Турецкий поток»», — говорится в сообщении «Газпрома».
Марко Альвера проинформировал Алексея Миллера о намерении Snam способствовать созданию новых газотранспортных маршрутов в странах Средиземноморья.
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 Ещё 4 источника 
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