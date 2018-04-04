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Миллер сообщил о снижении транзита газа через Украину в несколько раз
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Миллер сообщил о снижении транзита газа через Украину в несколько раз 

Газета.Ru 4 апреля 2018
Фото: Газета.Ru
Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что транзит российского газа через Украину сократится до 10-15 млрд кубометров газа в год. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Мы не говорим о том, что мы полностью перекроем транзит через территорию Украины, потому что есть сопредельные государства, есть регионы, которые находятся на границе с Украиной со стороны Европы и без сомнения, поставки в эти регионы Европы будут осуществляться транзитом через территорию Украины. Другое дело, что это объемы, которые будут, без сомнения, менее значительные. По-видимому, речь может идти о 10-15 млрд кубометров газа в год", — сказал Миллер в эфире Первого канала.
Он также отметил, что еще предстоит провести переговоры.
Ранее сообщалось, что «Газпром» обжаловал решение арбитража по контракту на транзит газа через Украину.
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