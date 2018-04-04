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Миллер обсудил с главой Snam возможное взаимодействие по «Турецкому потоку»
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Миллер обсудил с главой Snam возможное взаимодействие по «Турецкому потоку» 

Прайм 2 часа назад
Фото: Прайм
Глава "Газпрома" Алексей Миллер и глава итальянской Snam Марко Альвера обсудили варианты взаимодействия, в том числе с учетом реализации проекта газопровода «Турецкий поток», при этом Альвера отметил намерение Snam способствовать созданию новых газотранспортных маршрутов в странах Средиземноморья, говорится в сообщении «Газпрома».
"Сегодня в Москве состоялась рабочая встреча председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и главного исполнительного директора Snam S. p. A. Марко Альвера. Участники встречи отметили потребность стран Европы в новых надежных маршрутах импорта газа в условиях снижения объемов собственной добычи", — говорится в сообщении.
"Стороны обсудили возможные варианты взаимодействия, в частности, с учетом реализации «Газпромом» проекта «Турецкий поток». Марко Альвера проинформировал Алексея Миллера о намерении Snam способствовать созданию новых газотранспортных маршрутов в странах Средиземноморья", — также сообщается в релизе.
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