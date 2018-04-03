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Госдолг Нижегородской области уменьшился на 3,3%
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Госдолг Нижегородской области уменьшился на 3,3% 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По данным на 1 апреля он составляет 73,5 млрд рублей, госдолг уменьшился на 2,5 млрд рублей, сообщает министерство финансов региона.
При этом в структуре государственного долга 52,1% составляют ценные бумаги (38,3 млрд рублей), 43,3% — бюджетные кредиты, полученные из федерального бюджета (31,8 млрд рублей), 4,2% — кредиты коммерческих банков (3,1 млрд рублей) и 0,4% — госгарантии (262 млн рублей).
Напомним, бюджет региона на 2018 год сверстан без дефицита. Регион планирыет принять участие в федеральной программе по реструктуризации бюджетных кредитов.
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