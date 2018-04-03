Госдолг Нижегородской области уменьшился на 3,3%

По данным на 1 апреля он составляет 73,5 млрд рублей, госдолг уменьшился на 2,5 млрд рублей, сообщает министерство финансов региона.

При этом в структуре государственного долга 52,1% составляют ценные бумаги (38,3 млрд рублей), 43,3% — бюджетные кредиты, полученные из федерального бюджета (31,8 млрд рублей), 4,2% — кредиты коммерческих банков (3,1 млрд рублей) и 0,4% — госгарантии (262 млн рублей).

Напомним, бюджет региона на 2018 год сверстан без дефицита. Регион планирыет принять участие в федеральной программе по реструктуризации бюджетных кредитов.