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Минфин разместил ОФЗ с привязкой к инфляции на 20 млрд рублей
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Минфин разместил ОФЗ с привязкой к инфляции на 20 млрд рублей 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: ТАСС
Министерство финансов разместило новый выпуск ОФЗ с номиналом, индексируемым по инфляции, объемом 20 млрд рублей, сообщается на сайте ведомства. Размещение данного инструмента прошло впервые с марта 2016 года.
«Предложение ОФЗ-ИН вызвало значительный интерес у инвесторов. Совокупный объем спроса на аукционе превысил ожидания и составил 138 млрд рублей со стороны 40 участников, что почти в 7 раз больше объема предложения. Весь предложенный объем облигаций был размещен среди 18 участников по средневзвешенной реальной доходности 2,97% годовых, не предполагающей предоставление так называемой «премии за новый выпуск»», — говорится в сообщении.
10-летний выпуск с погашением 2 февраля 2028 года имеет ставку купонного дохода 2,5%.
В аукционе приняли участие инвесторы различных категорий, в том числе, нерезиденты. «Значительная доля спроса пришлась на российские пенсионные фонды и управляющие компании (до 75%), которые далеко не всегда участвуют в аукционах иных типов ОФЗ», — отметили в ведомстве.
Минфин планирует предлагать ОФЗ-ИН на регулярных аукционах, а также не исключает возможность размещение путем формирования книги заявок. Сроки очередного выпуска ОФЗ с привязкой к инфляции будут зависеть от рыночной конъюнктуры.
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 Ещё 8 источников 
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