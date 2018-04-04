Минфин разместил ОФЗ с привязкой к инфляции на 20 млрд рублей

Министерство финансов разместило новый выпуск ОФЗ с номиналом, индексируемым по инфляции, объемом 20 млрд рублей, сообщается на сайте ведомства. Размещение данного инструмента прошло впервые с марта 2016 года.

«Предложение ОФЗ-ИН вызвало значительный интерес у инвесторов. Совокупный объем спроса на аукционе превысил ожидания и составил 138 млрд рублей со стороны 40 участников, что почти в 7 раз больше объема предложения. Весь предложенный объем облигаций был размещен среди 18 участников по средневзвешенной реальной доходности 2,97% годовых, не предполагающей предоставление так называемой «премии за новый выпуск»», — говорится в сообщении.

10-летний выпуск с погашением 2 февраля 2028 года имеет ставку купонного дохода 2,5%.

В аукционе приняли участие инвесторы различных категорий, в том числе, нерезиденты. «Значительная доля спроса пришлась на российские пенсионные фонды и управляющие компании (до 75%), которые далеко не всегда участвуют в аукционах иных типов ОФЗ», — отметили в ведомстве.

Минфин планирует предлагать ОФЗ-ИН на регулярных аукционах, а также не исключает возможность размещение путем формирования книги заявок. Сроки очередного выпуска ОФЗ с привязкой к инфляции будут зависеть от рыночной конъюнктуры.