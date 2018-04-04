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Минфин разместил ОФЗ-ИН нового выпуска на 20 млрд руб при спросе в 138 млрд руб
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Минфин разместил ОФЗ-ИН нового выпуска на 20 млрд руб при спросе в 138 млрд руб 

Прайм 38 минут назад
Минфин России на аукционе в среду разместил облигации федерального займа с номиналом, индексируемым по уровню инфляции (ОФЗ-ИН), нового выпуска серии 52002 с погашением в феврале 2028 года на 20 миллиардов рублей при спросе в 138 миллиардов, говорится в сообщении министерства.
Цена отсечения составила 96,06% от номинала, реальная доходность по цене отсечения — 2,99% годовых. Средневзвешенная цена составила 96,203% от номинала, реальная средневзвешенная доходность — 2,97% годовых.
В случае наличия соответствующего спроса Минфин РФ намерен с определенной регулярностью предлагать ОФЗ-ИН нового выпуска инвесторам как в формате аукциона, так и путем формирования книги заявок, отмечали в министерстве. В целях обеспечения активного взаимодействия с участниками рынка, заинтересованными в приобретении ОФЗ-ИН, организаторами размещения выпуска 52002 были определены "ВТБ Капитал", Газпромбанк и "Сбербанк КИБ".
Минфин в ходе аукциона удовлетворил 333 заявки. Ажиотажный спрос при дебютном размещении нового выпуска ОФЗ-ИН, который почти в семь раз превысил предложение, позволил эмитенту реализовать свое предложение в полном объеме и снизить уровень реальной доходности ниже 3%, говорит главный аналитик долговых рынков БК «Регион» Александр Ермак. При этом многие инвесторы оценивали возможный уровень реальной доходности в размере около 3,25% при текущей доходности сопоставимого по срокам обращения ОФЗ-ПД 26212 на уровне 7,05% годовых, что было сопоставимо с условиями обращения предыдущего выпуска ОФЗ-ИН 52001.
Новый выпуск интересен, в первую очередь, для институциональных инвесторов, для которых вопросы возвратности, сохранности и положительной доходности (то есть превышение над инфляцией) стоят на первом месте. В тоже время ОФЗ-ИН в качестве защитного инструмента привлекательны и для более широкого круга инвесторов, включая кредитные организации, юридических и физических лиц, отметил эксперт.
Минфин впервые разместил ОФЗ с привязкой к инфляции в июле 2015 года на сумму 75 миллиардов рублей с фиксированной ставкой купонного дохода в размере 2,5% по цене 91% от номинальной доходности (реальная доходность составила 3,84% годовых).
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