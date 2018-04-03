Минфин начинает квартал размещением новых облигаций

Москва, 3 апреля — «Вести. Экономика» В среду Министерство финансов РФ проведет первый во II квартале аукцион по размещению ОФЗ, где предложит инвесторам новые бумаги. Минфин России информирует о проведении 4 апреля 2018 года первого аукциона по размещению облигаций федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН) выпуска 52002 с датой погашения 2 февраля 2028 года в объеме 20,036 млрд руб., говорится на сайте Минфина. Неделей ранее Минфин сообщал, что на аукционе 4 апреля может предложить инвесторам новый выпуск ОФЗ-ИН в случае наличия благоприятной рыночной конъюнктуры. "В случае наличия соответствующего спроса Минфин РФ намерен с определенной регулярностью предлагать ОФЗ-ИН нового выпуска инвесторам как в формате аукциона, так и путем формирования книги заявок", — отмечали в министерстве. В первом квартале Министерство финансов перевыполнило план заимствований на рынке. Объем проданных с начала года бумаг превысил запланированные на I квартал 450 млрд руб. и составил 463,18 млрд руб. Неделей ранее ведомство в полном объеме разместило облигации федерального займа двух серий на сумму 30 млрд руб. при совокупном спросе в 75,379 млрд руб. Добавим, несмотря на турбулентность на мировых фондовых рынках и на рынке акций РФ в том числе, на долговом рынке России ситуация крайне стабильная.

Минфин России

Доходности классических десятилетних ОФЗ по-прежнему торгуются вблизи отметки в 7%. Напомним, на днях Минфин опубликовал свой план по заимствованиям на ближайший квартал. Как кварталом ранее в ближайшие три месяца Минфин РФ планирует разместить облигации федерального займа на 450 млрд руб. Напомним, что в I квартале план был даже немного перевыполнен. Локальные госбумаги в этом году пользуются спросом и у внутренних, и у зарубежных инвесторов благодаря высоким, несмотря на смягчение денежно-кредитной политики, реальным ставкам, избытку рублей в системе и стабилизации цен на нефть, пишет агентство Bloomberg. Банк России прогнозирует, что профицит ликвидности по итогам года может составить до 3,6 трлн руб., что поможет Минфину выполнить план размещения ОФЗ.