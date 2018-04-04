Инвесторы поверили в ускорение инфляции

Москва , 4 апреля — «Вести. Экономика» Минфин реализовал новые ОФЗ с привзякой к инфляции на 20 млрд руб. Спрос оказался намного выше предложения.

Министерство финансов сегодня успешно разместило новый выпуск облигаций федерального займа с привязкой к инфляции (ОФЗ-ИН). Объем размещения составил 20 млрд руб., при этом спрос во много раз превысил предложение, достигнув отметки в 138 млрд руб.

Средневзвешенная цена составила 96,203% от номинала, реальная средневзвешенная доходность — 2,97% годовых.

Ранее Минфин заявлял, что в случае наличия спроса, такие бумаги будут предлагаться инвесторам. Спрос, как видно по итогам аукциона, есть и он очень высокий.

Ажиотажный спрос при дебютном размещении нового выпуска ОФЗ-ИН, который почти в семь раз превысил предложение, позволил эмитенту реализовать свое предложение в полном объеме и снизить уровень реальной доходности ниже 3%, эксперты ожидали его на уровне 3,25%.

Интерес к данным бумагам подстегивается надеждами на то, что инфляция достигла дна, говорил на прошлой неделе Константин Вышковский , возглавляющий департамент госдолга Минфина, отмечает Bloomberg . И хотя годовой рост цен в феврале остался на рекордно низком уровне в 2,2%, опрошенные агентством экономисты ждут, что он ускорится уже в третьем квартале, а эксперты АКРА прогнозируют инфляцию за год на уровне 4,1%.

Между тем, в Банке России также прогнозирует, что инфляция к концу года составит 3-4%.

Минфин впервые разместил ОФЗ с привязкой к инфляции в июле 2015 года на сумму 75 млрд руб. со ставкой купонного дохода в размере 2,5% по цене 91% от номинальной доходности реальная доходность тогда составила 3,84% годовых.