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Инвесторы поверили в ускорение инфляции
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Инвесторы поверили в ускорение инфляции 

Вести Экономика 36 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 4 апреля — «Вести. Экономика» Минфин реализовал новые ОФЗ с привзякой к инфляции на 20 млрд руб. Спрос оказался намного выше предложения.
Министерство финансов сегодня успешно разместило новый выпуск облигаций федерального займа с привязкой к инфляции (ОФЗ-ИН). Объем размещения составил 20 млрд руб., при этом спрос во много раз превысил предложение, достигнув отметки в 138 млрд руб.
Средневзвешенная цена составила 96,203% от номинала, реальная средневзвешенная доходность — 2,97% годовых.
Ранее Минфин заявлял, что в случае наличия спроса, такие бумаги будут предлагаться инвесторам. Спрос, как видно по итогам аукциона, есть и он очень высокий.
Ажиотажный спрос при дебютном размещении нового выпуска ОФЗ-ИН, который почти в семь раз превысил предложение, позволил эмитенту реализовать свое предложение в полном объеме и снизить уровень реальной доходности ниже 3%, эксперты ожидали его на уровне 3,25%.
Интерес к данным бумагам подстегивается надеждами на то, что инфляция достигла дна, говорил на прошлой неделе Константин Вышковский, возглавляющий департамент госдолга Минфина, отмечает Bloomberg. И хотя годовой рост цен в феврале остался на рекордно низком уровне в 2,2%, опрошенные агентством экономисты ждут, что он ускорится уже в третьем квартале, а эксперты АКРА прогнозируют инфляцию за год на уровне 4,1%.
Между тем, в Банке России также прогнозирует, что инфляция к концу года составит 3-4%.
Минфин впервые разместил ОФЗ с привязкой к инфляции в июле 2015 года на сумму 75 млрд руб. со ставкой купонного дохода в размере 2,5% по цене 91% от номинальной доходности реальная доходность тогда составила 3,84% годовых.
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