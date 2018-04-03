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ЦБ: Юрлица смогут платить в системе мгновенных переводов
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ЦБ: Юрлица смогут платить в системе мгновенных переводов 

Прайм 30 минут назад
Юридические лица на более поздних этапах развития системы быстрых платежей также смогут присоединиться к ней, следует из слов директора департамента финансовых технологий Банка России Алисы Мельниковой.
Ассоциация «Финтех», в состав которой входят ЦБ РФ и крупнейшие российские банки, в октябре утвердила концепцию платформы мгновенных розничных платежей, которая должна предоставить россиянам возможность осуществления быстрых платежей по упрощенной форме, в том числе по номеру телефона или адресу электронной почты. Первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в декабре сообщала, что Банк России планирует подключить российские банки к системе мгновенных платежей до середины 2019 года, а «пилотирование» этой системы для банков начнется с июля 2018 года.
"Подразумевается, что на первом этапе в ней (системе быстрых платежей — ред.) будут переводы между физлицами — Р2Р-переводы, на последующих шагах — P2В-переводы, в адрес юрлиц — платежи за товары и услуги, платежи государству. Ну и, возможно, на следующем этапе — между юрлицами, между индивидуальными предпринимателями", — сказала Мельникова, выступая на съезде Ассоциации российских банков.
"Речь идет о небольших, но очень быстрых платежах", — добавила директор департамента ЦБ.
Она также отметила, что платформа быстрых платежей позволит провести платеж по QR-коду, мобильному телефону или аккаунту в соцсетях.
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