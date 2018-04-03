Индустриальный парк «Масловский» под Воронежем получит 260 млн рублей на инфраструктуру 

Средства федеральный бюджет будет выделять в течение двух лет. Индустриальный парк «Масловский» за два года получит на развитие инфраструктуры промышленной зоны 259,3 млн рублей. Распоряжение о распределении межбюджетных трансфертов опубликовали на портале правительства РФ в понедельник, 2 апреля. Средства будут выделяться в 2018 и в 2019 годах. В 2018 году регион получит 203,9 млн рублей, в 2019 — еще 56,3 млн На территории «Масловского» индустриального парка региональные власти планируют разместить особую экономическую зону. Там смогут работать 15-20 предприятий, а совокупный объем инвестиций оценивают в 30 млрд рублей. Согласно проектно-сметной документации, бюджетные расходы на создание транспортной и инженерной инфраструктуры особой зоны в 2018-2021 годах составят 2,9 млрд рублей. Исправленную заявку на создание особой экономической зоны правительство региона должно было подать в Минэкономразвития до конца марта. Справка На территории Воронежской области уже действуют пять индустриальных парков: «Масловский», «Лезгинский», «Бобровский», «Перспектива» и RusLandGroup. Индустриальный парк — это специально организованная для размещения новых производств территория, обеспеченная энергоносителями, инфраструктурой, необходимыми административно-правовыми условиями и управляемая специализированной компанией. Елена Гончарова