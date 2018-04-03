«Транснефть» приостановила переговоры с «Суммой» о покупке доли в НМТП

Он также отметил, что "Транснефть" предлагает избрать председателем совета директоров НМТП представителя государства.

"Сумма" и "Транснефть" в настоящее время на паритетных началах владеют 50,1% акций НМТП (через Novoport Holding Ltd.). Группа "Сумма" ведет переговоры с "Транснефтью" о продаже своего пакета акций в порту.

"Да, приостановили", — сообщил Демин.

При этом он отметил, что у "Транснефти" сохраняется интерес к увеличению доли в акционерном капитале Новороссийского порта.

Представитель "Транснефти" также сообщил, что тринадцатого апреля должно состояться внеочередное собрание акционеров НМТП с избранием нового состава совета директоров.

"В сложившейся ситуации "Транснефть" вышла с инициативой об избрании на должность председателя совета директоров представителя государства", — сказал Демин.

"Что касается распространяемой информации о предполагаемой сумме сделки в 1,8 миллиарда долларов, то могу уверенно заявить, что эта цифра родилась в богатом воображении людей, не знакомых ни с ходом переговоров, ни с обсуждавшимися параметрами сделки", — заключил он.

Предыстория

Тверской суд Москвы в субботу санкционировал арест до 30 мая совладельца и председателя совета директоров группы "Сумма" Зиявудина Магомедова в рамках дела о хищениях, растрате и создании преступного сообщества.

Следственный департамент МВД подозревает братьев Магомеда и Зиявудина Магомедовых в организации преступного сообщества, хищениях мошенническим путем и растрате, а гендиректора входящей в группу "Сумма" компании "Интекс" Артура Максидова — в мошенничестве и участии в преступном сообществе. Следствие заявило, что Магомедовы подозреваются в хищении 2,5 миллиарда рублей, а Максидов — в хищении почти 669 миллионов рублей.

В феврале Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ сообщила, что одобрила получение "Транснефтью" контроля над 50,1% голосующих акций НМТП, с предписанием. В марте состоялось заседание совета директоров "Транснефти", на котором совет обсудил расширение деятельности в НМТП.

На конец 2017 года 50,1% акций НМТП принадлежало кипрской Novoport Holding Ltd (контролируется на паритетных началах "Транснефтью" и группой "Сумма"). "Транснефть" самостоятельно контролирует еще 10,5% акций портового оператора. Росимуществу принадлежат 20% акций порта. Структуры РЖД владеют 5,3% НМТП. Остальные акции порта находятся в свободном обращении.