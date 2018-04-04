Ещё
Захарченко утверждает, что из изъятых у него 9 млрд руб. ему принадлежат только 93 тыс.
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин заявил о полном разгроме ИГ
Путин заявил о полном разгроме ИГ

Захарченко утверждает, что из изъятых у него 9 млрд руб. ему принадлежат только 93 тыс. 

ТАСС 38 минут назад
Фото: ТВ Центр
МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Бывшему заместителю начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД России полковнику Дмитрию Захарченко, обвиняемому в получении взяток и превышении полномочий, принадлежат всего лишь около 93 тысяч рублей из изъятых у него 9 млрд рублей. Об этом Захарченко рассказал, отвечая на вопросы корреспондента ТАСС, переданные в СИЗО через его адвоката Александра Горбатенко.
"Из всего имущества мне принадлежат 92 тысячи 800 рублей — денежное довольствие за месяц. Остальное имущество зарегистрировано и принадлежит родственникам различной степени родства и иным лицам. О существовании некоторых лиц, имущество которых было обращено в доход государства, я вообще узнал только из судебных документов", — рассказал он, отметив, что согласно действующему антикоррупционному законодательству обратить в доход государства посредством гражданского иска можно только имущество, которое принадлежит ему, его супруге и его несовершеннолетним детям.
Никулинский суд 1 декабря 2017 года полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства арестованного у Захарченко имущества и денежных средств на общую сумму более 9 млрд рублей. Это 27 объектов недвижимости, в том числе квартиры и машино-места в элитных районах Москвы, четыре дорогостоящих автомобиля, зарегистрированных на близких родственников Захарченко и иных лиц, золотой слиток, денежные средства в рублях и валюте на сумму около 8 млрд рублей. Позиция Захарченко и других ответчиков состоит в том, что недвижимое имущество было заработано честным трудом, а происхождение наличных средств не установлено. Данное решение было признано Мосгорсудом законным.
Как следует из решения суда, подлежащие обращению в доход государства недвижимость и автомобили Захарченко и его близких будут переданы в столичное управление Росимущества, а почти 8 млрд рублей в различной валюте — в федеральный бюджет.
ТАСС: последние новости
Миллер: транзит российского газа через Украину снизится до 10-15 млрд куб. м РФ и Турция обсуждают протокол по условиям прокладки участка "Турецкого потока" на суше Somon Air приостанавливает полеты по некоторым направлениям в РФ со 2 апреля
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украине «перекроют» Керченский пролив577
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»79
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском62
Российские корабли восхитили американцев144
Американский офицер убил жену из России23
Видео
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Украина
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
02:33
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»
В мире
00:25
Российские корабли восхитили американцев
Оружие Армия
00:09
Эрдоган «увел» девушку у Путина ради фото
Политика Другое
00:15
Волочкову пристыдили за непристойное поведение
Шоу-бизнес
10:07
Малышева оправдалась за скандал с собаками
Шоу-бизнес
00:16
В Германии столкнулись поезда метро
Происшествия
01:04
Трамп определил степень своей жесткости к РФ
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение