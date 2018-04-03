На рынке поставщиков крови вновь установили монополию 

Дочерняя компания крупной госкорпорации «Ростех» снова стала единственной организацией, уполномоченной поставлять препараты крови. Правительство России подписало документ, согласно которому Национальная иммунобиологическая компания («Нацимбио») будет реализовывать поставку препаратов, полученных из плазмы крови человека и животных, на протяжении ближайших двух лет до конца 2019 года.
Организация будет поставлять препараты всем государственным структурам, среди которых Министерство здравоохранения, Министерство обороны, Минобрнауки, МЧС, МВД, Федеральная служба исполнения наказаний, Росрезерв, Росавиация, Управление делами Президента России, а также федеральные бюджетные учреждения. По данным РБК, цена лекарственных препаратов, полученных из крови, будет определяться Минздравом в соответствии с постановлением Правительства России. Гендиректор «Нацимбио» Андрей Загорский пояснил РБК, что компания продолжит выполнять все возложенные на нее обязательства в полном объеме. Основываясь на итогах предшествующей работы, организация будет совершенствовать возможности своей логистики, улучшать качество хранения продукции, а также скорость информирования о ее перемещении и доставке. В 2017 году компания «Нацимбио» уже становилась монопольным поставщиком препаратов крови и получила на их закупку шесть миллиардов рублей.