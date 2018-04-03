Ещё
Минфин 4 апреля проведет аукцион по размещению ОФЗ-ИН на 20 млрд рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин заявил о полном разгроме ИГ
Путин заявил о полном разгроме ИГ

Минфин 4 апреля проведет аукцион по размещению ОФЗ-ИН на 20 млрд рублей 

ТАСС 17 часов назад
Фото: Вести Экономика
МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Министерство финансов РФ проведет 4 апреля аукцион по размещению ОФЗ, привязанных к инфляции, (ОФЗ-ИН) на сумму 20 млрд 36 млн 200 тыс. рублей, говорится в материалах министерства.
Инвесторам будут предложены ОФЗ-ИН выпуска 52002 (с погашением 2 февраля 2028 года).
Впервые Минфин предложил такие бумаги инвесторам в 2015 году, разместив ОФЗ-ИН на 75 млрд рублей из запланированного объема в 150 млрд рублей. Тогда спрос превысил предложение в 2,6 раза. Вторую часть выпуска Минфин продавал на аукционах в октябре, ноябре и декабре 2015 года, а также в первом квартале 2016 года.
В апреле 2016 года Минфин зарегистрировал новый выпуск ОФЗ-ИН на 150 млрд рублей. Облигации планировалось продать на аукционе, однако ни одного аукциона не состоялось.
ОФЗ-ИН позволяют избежать инфляционных рисков, что делают этот инструмент особенно привлекательным для пенсионных фондов.
ТАСС: последние новости
Миллер: транзит российского газа через Украину снизится до 10-15 млрд куб. м РФ и Турция обсуждают протокол по условиям прокладки участка "Турецкого потока" на суше В Башкирии направят около 14 млрд рублей на строительство 10 новых объектов медицины
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украине «перекроют» Керченский пролив592
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»79
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском62
Российские корабли восхитили американцев144
Американский офицер убил жену из России23
Видео
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Украина
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
02:33
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»
В мире
00:25
Российские корабли восхитили американцев
Оружие Армия
00:09
Эрдоган «увел» девушку у Путина ради фото
Политика Другое
00:15
Волочкову пристыдили за непристойное поведение
Шоу-бизнес
10:07
Малышева оправдалась за скандал с собаками
Шоу-бизнес
00:16
В Германии столкнулись поезда метро
Происшествия
01:04
Трамп определил степень своей жесткости к РФ
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение